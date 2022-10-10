蔡英文重申“四个坚持” 愿与北京寻找维持台海和平稳定方法

台湾总统蔡英文在星期一（10月10日）的双十节演说中，重申包含两岸互不隶属概念的“四个坚持”，但表明愿意在理性、平等及相互尊重下，和北京寻找双方可接受维持台海和平稳定的方法。她也称，兵戎相见绝对不是两岸的选项。

台湾这次双十典礼主题为“守土卫国，你我同行”。根据典礼直播，蔡英文在演说中提到，在她任期的最后两年，不仅要“持续站稳‘四个坚持’的立场”，更要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。

提及两岸关系时，蔡英文表示，维持台海和平稳定，是两岸共同责任；台海的和平稳定，则是两岸关系发展的基础。

她说，近年来，北京日益升高的军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，以及试图消灭“中华民国台湾”主权的作为，已威胁到台海及区域和平稳定现状。

蔡英文强调，在台湾这块土地上的人民，历经73年的共同生活与发展，已经凝聚强大的认同感和归属感；台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权以及民主自由的生活方式。 “这一点，我们没有妥协的空间。”

她并指两岸立场的分歧，不仅是历史因素，更在于民主发展上的背道而驰；呼吁北京不要因为台湾活跃的民主体制，而有所误判；误认台湾人民对民主自由的坚持，是可以妥协的，进而试图利用政党之间的激烈竞争，来分化台湾社会。

蔡英文表示，这样的思维和做法，无助于两岸关系，只会让两岸更行更远。

蔡英文接着说，兵戎相见绝对不是两岸的选项。她呼吁北京，唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。

她也提到，期待在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台海紧张的情势。而在理性、平等及相互尊重下，她也愿意和北京寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法。她还说，这是两岸的共同责任。

蔡英文在2021年双十演说时提出“四个坚持”，希望台湾朝野永远要“坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。

中国大陆国务院台湾事务办公室与国务院新闻办公室2022年8月发布的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，曾批评两岸互不隶属说法是“公然抛出新两国论”。