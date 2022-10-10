蔡英文：半导体制造聚集在台湾不是风险

台湾总统蔡英文星期一（10月10日）在双十节演说中说，在她任期的最后两年，要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。她也向国际强调，半导体制造聚集在台湾，“不会是风险，而是全球半导体布局的关键之钥”。

台湾双十节大会10日上午在总统府前举行。根据典礼直播，蔡英文在演说中表示，在她任期的最后两年，要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。

她说，“把中华民国台湾打造成为一个更强韧的国家，就是现阶段国家发展最重要的目标”，而首要任务就是建立能够在逆势中因应变局、站稳脚步的具有韧性的经济与产业。

对于产业布局，蔡英文说，除了要加快脚步，推进“六大核心战略产业”（资讯及数位、资安卓越、精准健康、绿电及再生能源、国防及战略、民生及战备等六大产业）发展，更要持续巩固半导体产业的优势。

她并特别向台湾民众及国际社会强调，“半导体制造聚集在台湾，不会是风险，而是全球半导体布局的关键之钥”。

蔡英文接着表示，会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势和能量，也会协助全球在半导体供应链重整上进行最佳的配置，让“护国神山”的全球地位更重要。

关于社会安全网，蔡英文则说，会持续提升紧急应变、救护和照顾的能量。她并指今年度总预算的社会福利支出超过6000亿元（新台币，约271亿新元），明年更将突破7000亿元，再创历史新高。

她又指“民主韧性”的建立是守护台湾的关键，首要工作就是让自由民主体制，成为牢不可破的全民共识。蔡英文并表示，民主社会可以有不同立场，可以相互争辩；但无论外在压力有多大，都要坚持自由民主体制，一致对外。

她接着说，其次则要强化资讯的透明以及错假讯息的辨识；最后则要持续深化国际合作，与民主盟友紧密连结。

蔡英文并强调，“中华民国台湾”已经成为世界民主自由的重要象征；国际社会非常清楚，维护台湾的安全，就是维护区域稳定和民主价值；一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大挫败。

关于提升国防战力，蔡英文则细数台湾加速量产各式精准飞弹，以及海军、海巡高效能舰艇，积极筹获各类小型、高机动性的精准打击武器，建构完整的不对称战力，确保台湾足以应对外在的军事威胁。

她还说，建构能有效应对现代战争需求的军队，以及建立军民整合的全面防卫动员能力刻不容缓。此外，也必须凝聚民心士气，强化全民的防卫意识。

她并强调，“守土卫国”从来都不只是军人的事；每一位国民，都是国家的守护者。

在演说最后，蔡英文提出，台湾的经济更发展，全球供应链就更完整而坚韧；台湾的安全更巩固，区域和全球就更能和平繁荣；台湾的民主更深化，世界自由民主阵营就更稳固。

她并向台湾民众喊话：“我们是彼此的手足，让我们勇敢坚定，自信地站在世界的舞台，让台湾成为世界的台湾，更要给世界一个更好的台湾。”