上海80余人代做核酸被行政处罚　两人被刑事立案

上海市公安局查处多起委托他人代做核酸检测案件，9月以来，已行政处罚80余人，刑事立案两人。

据澎湃新闻星期一（10月10日）报道，上海市公安局称，9月以来，上海公安机关依法查处代做核酸、涉疫诈骗、制售假劣防疫物资等涉疫案件80余起，依法追究120余人相应法律责任。

据警方总结，代做核酸主要的情形包括，少数市民为了方便将身份信息（如核酸码、身份证件等）提供给他人，委托他人以自己身份代为核酸检测。

部分公司员工、务工人员因从外地返沪或工作繁忙，错过或忘记核酸检测，为了不耽误日常工作出行，委托同事朋友以自己身份代为核酸检测。

个别社区工作者、核酸采样工作人员、医护人员以及核酸检测人员，利用工作便利，主动替家人朋友或他人代做核酸。

警方还接到过群众举报，称有人在社交网络上发布“有偿代做核酸”的信息。经核查，截至目前暂未发现“代做牟利”的真实行为，均为朋友之间开玩笑。

此外，少数网约车司机、配送寄递人员等重点行业人员，为了符合本行业核酸检测时限要求，通过变造、伪造核酸证明的方式企图蒙混过关。

上海市从10月1日至7日共报告70例阳性感染者，绝大多数与外省疫情溢入关联，相关风险场所以及风险人员排查涉及全市16个区。上海市10日新增本土确诊病例3例和无症状感染者31例。

上海普陀区为进一步加强社会面管控，从10月10日起暂停开放区内文化娱乐场所。