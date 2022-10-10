香港迪士尼新园区明年开幕 本周招募600员工

为了明年开幕的新主题园区“魔雪奇缘世界”，香港迪士尼宣布，将在本周招募600名员工。

据网媒“香港01”报道，香港迪士尼乐园度假区星期一（10月10日）说，因应新主题园区“魔雪奇缘世界”将在2023年下半年登场，全新的华特·迪士尼及米奇老鼠铜像亮相，同步庆祝迪士尼公司100周年；加上香港逐步放宽入境措施，对旅游业及服务业人才的需求殷切，因此将在本周举行招聘会。

这次招聘会将在本星期四（13日）和星期五（14日）上午11时至晚上7时举行，提供600个全职、冬季全职合约（11月中至12月底）、平日长期兼职空缺。涉及乐园营运、商品销售、餐饮服务、酒店管理、娱乐事务、保安服务、技术员等职位。

香港迪士尼所有全职职位均享每周两日休假，演艺人员更有专享福利，包括交通津贴（金额足以支付港铁月票）、合共长达六周的育儿假和亲子假，并设有迪士尼雇员子女奖学金。此外，员工也可优先体验游乐设施，或免费带亲友到访乐园。

香港迪士尼也设有外间培训及学习资助奖励计划，演艺人员可申请每年最多5000港元（约913新元）资助，报读与工作相关的进修课程。至于部份特选职位包括酒店餐饮服务、厨房、舞台技术、设施服务、保安款待团队，更设有6000港元迎新奖金。