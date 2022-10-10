中国沪深300指数跌至两年半新低

多重利空继续干扰中国市场，国庆黄金周归来A股沪深300指数跌至两年半来新低，上证综指失守3000点，港股持续走低。

据彭博社报道，沪深300指数收跌2.2%，至2020年4月3日以来最低，信息技术和主要消费板块跌幅居前；上证综指跌1.7%，创下逾三个星期最大跌幅，贵州茅台下挫拖累最大。港股恒生科技指数盘中跌幅一度扩大至4.4%，恒生指数迈向三连跌。

随着9月美国就业数据超预期加剧紧缩担忧，上星期五（7日）美股大幅下挫，美债收益率全线上扬。而中国黄金周期间的消费乏力、疫情局部反弹也加剧了投资者对经济复苏的担忧。此外，美国再度收紧对华芯片限制，以及俄乌等地缘风险也打击市场风险偏好。

东北证券在报告中指出，中国国内疫情散发、俄乌冲突加剧、海外紧缩及中美摩擦等仍压制市场情绪。不过报告也称，可关注三个因素的边际变化，包括地产政策和业绩预告使盈利预期边际改善，新发基金、融资、散户资金及外资等回流情况，以及保增长政策进一步出台和落实对风险偏好的支撑。

受益中国房地产支持政策加码，A股部分地产股逆市上扬；而在美国对华芯片限制的消息下，芯片股大幅下挫，A股科创50大跌近4.5%，为今年5月以来最大跌幅。

低迷市况下，沪深成交额于节前最后一个交易日落至5628.5亿元人民币的两年新低，近期维持在6000亿元人民币左右。