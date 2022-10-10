中国市场主体总量实现历史性突破 10年净增逾1亿户

中国市场主体总量实现历史性突破，10年来净增逾1亿户。

综合中新社和央视新闻报道，中国国家市场监督管理总局星期一（10月10日）发布最新数据显示，10年来，中国市场主体总量实现历史性突破。截至2022年8月底，登记在册市场主体达1.63亿户，相比2012年底的5500万户，净增超1亿户，年平均增幅12%。

据中国国家市场监管总局登记注册局有关负责人介绍，其中，企业从1300多万户增加至5100多万户，接近美国和欧盟企业数量之和。千人企业数由11.4户提升至36.1户。个体工商户从4060万户增加至1.09亿户，迈上历史新台阶。农民专业合作社由原来的不足70万户增长至222.5万户，增长了两倍多。

截至2022年8月底，中国民营企业从2012年底的1000多万户增长到4700多万户，翻了两番多，民营企业占比由不足八成提高到九成多。不仅数量增加，民营企业的整体实力也大为增强，不断有民营企业进入世界500强。

上述负责人指出，伴随市场主体总量的持续增长，结构和质量的同步优化升级，成为中国市场主体发展的显著趋势之一。

数据显示，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，登记在册“四新经济”企业达2300多万户，占全部企业的46.4%，“四新经济”年新设企业也由2012年的74万户持续增长至2021年的384万户，不断为中国经济发展和国际竞争力提升积蓄新的动能。

2020年以来，冠病疫情对世界经济产生巨大冲击，中国市场主体面临前所未有的压力。面对复杂严峻的国内外环境，中国国务院把“六稳”“六保”作为宏观经济的政策取向，紧密联系微观主体，在税收、金融、就业、社保等方面出台一揽子帮扶措施，为市场主体纾困解难，保市场主体取得明显成效。2020年以来，中国市场主体继续保持增长，净增3700多万户，占到过去10年净增总量的35%，经济展现更大韧性。