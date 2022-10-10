蔡英文提民主自由不能妥协 大陆学者：民主与台独是两回事

对于台湾总统蔡英文在双十节演说中说，台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权以及民主自由的生活方式，且没有妥协空间，中国大陆涉台学者包承柯分析，两岸对民主价值观有不同的解读，并强调台湾执政的民进党不要把“台独”的政治主张绑架成台湾民众对民主的要求，“两个概念不能混为一谈”。

蔡英文在星期一（10月10日）的双十节演说中指出，两岸立场的分歧，不仅是历史因素，更在于民主发展上的背道而驰。对此，台湾亲蓝媒体“中时新闻网”引述包承柯分析，台湾是假民主，无法包容各种不同的声音。他举例说，台湾还是有人主张和平统一，但这些统派人士的声音受到打压，只有主张“台独”的意见可以发声。

此外，包承柯表示，两岸对民主价值观有不同的解读，虽然大陆不反对台湾实行自己的政治制度，但绝不等于大陆可以接受“台独”，大陆绝对反对台湾从大陆分裂出去。

他说：“两岸同属一个中国的概念一定要得到维持，两岸之间的和平稳定才有保障。如果打着民主的旗号却行‘台独’之实，大陆绝无法接受，这两个概念不能混为一谈。”

至于蔡英文在演说中提到，她在接下来的任期中，不仅要站稳“四个坚持”的立场，更要通过强化“四大韧性”，以把“中华民国台湾”打造成为一个“更强韧的国家”。包承柯回应说，今年蔡英文虽然没有复述“四个坚持”，但显见蔡英文在这些问题的立场上都不会退让。而大陆方面在今年8月发布的台湾问题白皮书里，已经非常明确地把两岸互不隶属的说法定义成新的两国论。

包承柯进一步表示，不管是“四个坚持”还是互不隶属，都得不到国际社会公认，也没有法理基础。他说，包括美国都承认中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾也不是一个国家。“蔡英文今天说的，只是把民进党的政治主张绑架成台湾民众对民主的要求，借此踩踏大陆的对台政策底线。”

另一方面，对于蔡英文在演说中称兵戎相见绝对不是两岸的选项，包承柯认为，从蔡英文的种种实际作为来看，都是在挑衅大陆对台政策红线，两岸的紧张程度并没有减弱。他接着说，如果民进党不能回到承认“九二共识”、两岸同属一中的立场，两岸冲突随时都有可能发生。

包承柯以2015年的“马习会”为例说，如果北京和台北都愿意在一个中国的框架之下处理两岸问题，双方还是有沟通的管道，而这就会让目前紧张严峻的两岸关系得到缓和。