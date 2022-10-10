中国称美升级对华出口管制为典型科技霸凌

针对美国商务部近期日在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施并调整出口管制“未经验证清单”，中国商务部回应记者提问时称，这是典型的科技霸凌做法，违背双方合作精神，严重阻碍中美企业间正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序。

有关记者提及，美国商务部在将九家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入。

据中国商务部星期一（10月10日）官网消息，中国商务部发言人答复记者上述询问时说，中方注意到相关情况。首先，通过中美双方前一阶段共同努力，九家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，受到中美两国企业的欢迎，这表明双方只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。

发言人说，但同时，美方又将31家中国实体列入“未经验证清单”，还进一步升级半导体等领域出口管制措施。这是典型的科技霸凌做法，不仅违背双方合作精神、罔顾双方合作事实，而且严重阻碍中美企业间正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。

发言人还说，美方的做法不仅影响中国企业的正当合法权益，也损害美国出口企业正当商业利益。美方应立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

另据路透社报道，美国商务部上星期五（10月7日）将包括长江存储在内的31家中国实体列入“未经验证清单”。美国商务部此前曾因长江存储出售晶片给受制裁的中国科技巨企华为，而调查长江存储是否违反美国出口管制条例。

与此同时，中国生物技术公司药明生物7日公布，旗下子公司无锡药明生物科技股份有限公司已脱离美国商务部的“未经验证清单”。