里奥纳度批中国滥捕 官媒：中国人吃鱼靠自己养

对于美国好莱坞巨星里奥纳度早前发文，批评中国渔船的滥捕做法影响了海洋生态，中国官媒刊文回击，强调“中国人吃鱼主要是靠自己养”，相反欧美国家自养水产品产量很低，主要靠海洋捕捞和进口，应为海洋渔业资源的消耗负主要责任。

里奥纳度（Leonardo DiCaprio）于9月29日在社交媒体推特发文。他说：“在过去的20年里，中国将深海捕鱼船队打造成数千艘规模，导致中国耗尽近海鱼类资源。他们的渔民已经航行到世界各地，继续深海捕鱼。这种做法对当地经济及海洋生物的可持续发展敲响了警钟。”

对此，中国农业农村部主管的《农民日报》10月10日在微博刊文回击。这篇贴文首先写到：“中国人吃鱼靠什么？我国水产品养殖量占消费量和总产量的八成。也就是说，中国人吃鱼主要是靠自己养。中国渔民到底在海里捕了多少鱼？我国海鲜65%都是靠养殖，远洋渔业产量仅为224.65万吨。”

文章接着指出，欧美等发达国家自养水产品产量很低，主要靠海洋捕捞和进口。因此，这些国家需要为海洋渔业资源的消耗负主要责任。“到底谁在破坏海洋生态，是中国人捕捞还是发达国家消费？”

文章也强调，中国不仅解决了14亿人自己的吃鱼问题，还为全世界人民提供了大量优质水产品。

“不仅把自己家门口的海域养护好，还在公海自主休渔做表率，推动建设‘海洋命运共同体’......我们可以负责任地说：中国渔民合规、有节开展正常的渔业作业，中国渔业措施有力、勇做表率、合作养护海洋生态。”

这篇全文不到600字的文章最后点名里奥纳度，认为他关注环保事业值得认可，但要以事实为基础，“不应该张口一说或掺杂了其他的因素和目的”。