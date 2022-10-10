香港城大海归教授获推荐接任岭南大学校长

香港岭南大学星期一（10月10日）宣布，遴选委员会一致推荐城市大学数据科学学院院长兼数据科学讲座教授秦泗钊接替明年8月退休的郑国汉，出任岭大校长。

据网媒“香港01”报道，岭南大学10日向师生发电邮说，秦泗钊是公认的高等教育领导人才，其学术成就也享誉全球，并指他熟悉中国大陆、美国和香港的教育体系，是其所属的数据科学领域中活跃的研究员。

岭大还说，秦泗钊将于下星期一（10月17日）与岭大教职员、学生和校友会面，并以英语对谈。校董会和咨议会将于同日举行会议，考虑在会谈期间收取意见，并审议遴选委员会推荐秦泗钊出任校长的建议。

根据岭大在内部电邮附上的履历，秦泗钊为山东人，现年59岁，1984年在北京清华大学自动化系（Department of Automation）先后修完学士和硕士学位，随后到美国马里兰大学学院市分校进修，并在1992年获得化学工程博士学位。他加入城大之前，曾任美国南加洲大学工学院副院长及香港中文大学（深圳）副校长。

若秦泗钊接任校长的建议获得通过，岭大将成为香港第三所大学由“海归派”大陆人掌舵。

翻查资料，香港目前八所资助大学的校长中，半数由香港人担任，包括获中大续任三年的段崇智、浸大校长卫炳江、科大候任校长叶玉如和教大候任校长李子建，其余校长或候任校长大部份均来自世界各地，当中城大候任校长梅彦昌来自新加坡国立大学、理大校长滕锦光则来自浙江温州，及港大校长张翔则生于江苏南京。