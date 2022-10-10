下午察：马斯克因“台湾特区论”被上了一课

行事风格跳脱的世界首富、特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）又因为语出惊人，引来台海两岸的关注，还引爆一场舆论风波。

据总部设在英国的《金融时报》星期五（10月7日）刊发的专访，马斯克称，围绕台湾的冲突是不可避免的，不仅特斯拉将会被卷入其中，“苹果也将深陷困境”，而全球经济估计也要受挫30％。

为了防止这场冲突，他大胆提议：“我的建议是……让台湾设立一个对它相当有吸引力的特别行政区，这或许不会令所有人都满意。事实上，我觉得这是有可能的，就是让他们有一个比香港更宽松的安排。”

这一建议立刻让人联想到北京在台湾问题上提出的“一国两制”方案，自然是一石激起千层浪。这番话招来了台湾各界的强烈抗议和反对；而与此同时，中国大陆的态度似乎也不怎么热情。

台湾的强烈抗议

专访刊出的第二天（10月8日），台湾大陆委员会副主委邱垂正回应彭博社询问时明确表态，称台湾不会接受马斯克提出“基于投资利益，将民主国家转变为特别行政区”的建议。

邱垂正强调，台湾在区域民主政治和全球科技、经济扮演关键角色，并非商业交易的产品。

台湾大陆委员会副主委邱垂正强调，台湾在区域民主政治和全球科技、经济扮演关键角色，并非商业交易的产品。（互联网）

他也不忘在马斯克熟悉的领域递了一个台阶，指出台湾在晶片及技术供应链具有优势，且长期与特斯拉合作。“我们欢迎马斯克和其他全球商界领袖赴台访问，亲眼见证台湾的民主、自由与创新。”

台湾执政的民进党发言人黄彩玲的回应，则要强硬得多。据台媒报道，黄彩玲星期六（10月8日）晚受访时说，台海紧张完全是因为大陆想要以片面作为来改变现状，并指马斯克的提议“不思谴责中共的不当行为，而是以牺牲台湾来迎合侵略者的威胁”。

黄彩玲还说，马斯克的说法对台湾而言，伤害了民主；对于台湾人民而言，更是无法接受。

台湾驻美代表萧美琴也在推特发文，意有所指：“台湾卖很多产品，但我们的自由民主是非卖品。任何关于台湾未来的持久提案都必须和平决定，不受胁迫，并尊重台湾人民的民主意愿。”

民进党立委赵天麟则提出，如果马斯克的论述不改，台湾跟自由民主国家消费者，都应该无限期抵制特斯拉。

同样是民进党籍立委王定宇更是仿照马斯克的发言反讽道：“诚挚的建议…马斯克的电动车品牌可以并在中国比亚迪下，绝对让马斯克和他的电动车拥有较宽松的自治管理权。”

台湾在野党国民党前主席江启臣则把矛头指向民进党说，台海两岸冲突无可避免，建议台湾香港化一事，可见全世界现在多么关心台海安危，台湾总统蔡英文应好好回答这个问题。

他还称，马斯克会讲这样的话，凸显全世界对台海问题的忧心，大家都不愿意看到战争带来的迫害，包括对全球经济的影响。

民进党籍台北市长参选人陈时中星期天（9日）则在推特发英文推文表示，中国大陆“以商逼政（uses commerce to extend their governance）”，不是只有针对台商，而是对全球企业。

他继而提议，马斯克可以考虑将总部设在台北；在真正的理解、认识台湾之后，就不会再有相同的论述。

民进党籍台北市长参选人陈时中以英文发推文称，中国大陆“以商逼政”，不是只有针对台商，而是对全球企业，并提议马斯克可以考虑将总部设在台北。（陈时中推特截取）

大陆的态度转变

马斯克作为一个聪明的商人，在提出这个建议时，应该就料想到台湾会对此不满了。但他可能没想到，这让台湾人恼火的发言，在中国大陆似乎也没讨到什么好处。

路透社记者星期六在外交部例行记者会上提问说，特斯拉公司创始人马斯克接受《金融时报》采访时称，针对台海紧张局势，可接受的解决方案是中国在台湾设立“特别行政区”，询问发言人对此有何评论。

发言人毛宁回应时开门见山重申，“台湾问题是中国内政”，暗指马斯克的言论干涉中国内政。她随后补充，中国解决台湾问题的立场是一贯的、明确的，将继续坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，以最大诚意、尽最大努力实现两岸和平统一。她还强调，将坚决粉碎“台独”分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。

不过，中国大陆官媒央视新闻当天的报道，却称毛宁是在回应记者针对马斯克“有关两岸局势的不当言论”提问时，做出了上述回应。报道更打上“马斯克妄议中国台湾问题，外交部回应”的标题，并得到包括中国新闻网、环球网、澎湃新闻等多家媒体转发。

毛宁的回应，加上媒体报道的措辞，似乎是在告诫马斯克“少管闲事”。不过，以这个标题呈现的新闻，目前已经无法打开了，其他相关报道，也删去了“不当言论”的措辞。

央视新闻最初题为“马斯克妄议中国台湾问题，外交部回应”的报道现在已无法打开，图为网页抓取存档。（互联网截取）

中国大陆的态度是什么时候发生转变的？星期六的那场外交部例行记者会后不久，中国驻美大使秦刚当地时间星期六下午在推特发文，感谢马斯克对两岸和平的呼吁及对建立台湾特区的建议。

秦刚转发了马斯克的专访并连发三条推文，指出“和平统一、一国两制”是中国大陆解决台湾问题的基本原则，也是实现国家统一的最佳途径。

他还写道，在保证中国主权、安全和发展利益的前提下，统一后的台湾将做为特别行政区享有高度自治，并有广阔的发展空间，台湾人民的权益将得到充分保障，两岸将共享民族复兴的荣光。

中国驻美大使秦刚当地时间星期六下午在推特发文，感谢马斯克对两岸和平的呼吁及对建立台湾特区的建议。（秦刚推特截取）

秦刚今年3月4日发布推文称，他与马斯克进行了一场“富有启发性的谈话”，图为秦刚推文配图中，两人坐在车内交谈。（秦刚推特/互联网）

随后，在星期天的例行记者会上，毛宁被央视记者问到对此事有无进一步评论时，没有再强调这个问题是中国内政，而是呼应秦刚的发言，强调“和平统一、一国两制”是中国解决台湾问题的基本方针，并指出在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾可以作为特别行政区实行高度自治。

这24小时间发生了什么，让北京的态度有所改变，外界不得而知，但马斯克提出“台湾特区”是为迎合大陆官方这一点，十分明确。

马斯克确实认为这是个好主意，又或者是从商人的角度考虑？他是否在为此前向乌克兰提供“星链（Starlink）”技术惹恼了北京，为自己寻找回旋的空间？

在同一个专访中，马斯克透露，北京已明确表示不赞成他最近在乌克兰推出星链通信系统，以帮助乌军应对俄罗斯切断互联网。他还说，北京寻求他不会在中国出售星链的保证。

作为一名看重中国大陆市场的商人，马斯克很清楚与北京保持良好关系的重要性。特斯拉2013年进入中国市场，2021年Model Y零售16万9853辆，Model 3销售量也达15万890辆。特斯拉2018年在上海开设超级工厂，并在设备升级后成为目前产能最高的超级工厂，承担着约30％到50％的总生产量。只可惜，他这次的“讨好”，可能没有落到恰当的点上。

作为一名看重中国大陆市场的商人，马斯克很清楚与北京保持良好关系的重要性。特斯拉在上海的工厂，是该公司目前产能最高的超级工厂。图为2021年在上海超级工厂出厂的特斯拉汽车。（路透社）

网民：一个造车的，管得还挺宽

这次的台湾问题，并非马斯克第一次参与政治话题，并提出自己的“独到见解”。

就在同一周，马斯克在他粉丝超亿的推特账号上，针对俄乌战争提出了建议。这包括由联合国负责监督莫斯科在四个乌克兰占领区重新举行入俄公投、承认俄罗斯在克里米亚半岛的主权、保证向克里米亚供水，以及给予乌克兰一个中立地位。

他还让推特用户以“赞成”或“反对”对他的这项“和平计划”进行投票，而反对票和舆论声讨也都接踵而至。

热衷参与时事讨论的《环球时报》前总编辑胡锡进，也在俄乌问题上批评了马斯克，称他过于相信言论自由，将为此被上一课。不过，他却“不计前嫌”，为马斯克的涉台发言“点赞”。

胡锡进上星期五便对马斯克的专访做出肯定的评价，并在星期天再次重申他认为马斯克的“台湾特区”提议“很有意思，必须点赞”。他还说，马斯克是个特立独行的人，面对来自台当局和美国政治精英的压力，希望他能够坚持自己的这个观点。

马斯克因为在俄乌问题的相关发言，在推特上遭到了《环球时报》前总编辑胡锡进的批评。胡锡进称他过于相信言论自由，将为此被上一课。（路透社档案照）

相比之下，网民可就没有那么客气了。

感到被冒犯的台湾网民，不少人赞同抵制特斯拉，认为马斯克是“自由民主世界的公敌”，让他“有多远滚多远”。

也有台湾网民说，马斯克就是一个现实的商人，他关心的应该是特斯拉在中国大陆的市场，“他对自由及民主的理解太幼稚了。”

另一边的中国大陆网民也不买账，有网民直言：“一个造车的，卖好你的车就行了，管得还挺宽。”

大陆网民还调侃道，大陆外交部的意思就是“说得很好，下次别说了”。

商人议政是非多

《金融时报》这篇专访的作者Roula Khalaf对马斯克这番发言的评价相当准确：他要么是意识到商业决策不能不考虑安全和地缘政治，要么是傲慢地认为自己拥有所有的答案，才导致他要对“世界上最复杂的地缘政治问题”提出自己的解决方案。

无论是认为中国大陆在“以商逼政”，还是认为马斯克在“以政招商”，政治和商业无法完全独立存在都是事实。

马斯克以自己的商业利益为出发点提出建议，结果里外不讨好，这也更进一步证实了紧张复杂的台海关系、中美关系，对三方的商业活动和经济都造成了极大影响。

不知道马斯克这次又因为“言论自由”被推上舆论的风口浪尖，有没有感到“被上了一课”？