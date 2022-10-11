中国大中城市住房租金9月呈下降态势

中国多地住房租赁市场9月活跃度不高，租金呈下降态势。

据中新社报道，诸葛找房数据研究中心星期一（10月10日）发布的数据显示，9月中国40个大中城市租金挂牌均价为每月每平方米35.70元（人民币，下同，约7.17新元），环比下跌0.12%，环比跌幅较上月收窄0.1个百分点；同比下跌0.34%，同比跌幅较上月扩大0.05个百分点。

该机构分析称，9月份，中国多地由于冠病疫情反复、防控加强，人口流动性下降，租赁市场活跃度不高，租金维持下滑态势。但政策端对租赁市场的修复作用不可忽视，如近期有部分城市出台租金补贴政策，释放一定租赁需求，9月租金环比跌幅较上月有所收窄。

据中指研究院监测，今年前9个月，50城住宅平均租金累计下跌0.90%。2022年9月，50城住宅平均租金为每月每平方米37.3元，环比持平，涨幅较上月收窄0.06个百分点。中指研究院认为，9月随着高校毕业潮退去，租赁市场进入传统淡季，住房租赁需求有所回落。当月，50城中，有28个城市租金环比下跌，数量较上月增加两个。

据诸葛找房数据研究中心监测，9月份40个大中城市中，租金环比涨幅前五位的城市分别为成都、三亚、上海、青岛、无锡，环比分别上涨1.97%、1.83%、1.20%、1.04%和0.65%。

另据中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组统计，反映中国22个重点城市住房租金综合变动的纬房租金核心指数显示，经历了4至6月连续3个月的季节性上涨后，8月和9月重点城市住房租金总体下跌。9月重点城市住房综合租金环比下跌1.09%。