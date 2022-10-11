《人民日报》再发文称“动态清零”可持续且必须坚持

继前一天强调“躺平没有出路”后，中国官媒《人民日报》再度发文，称“动态清零”可持续且必须坚持。

《人民日报》星期二（10月11日）发表署名“仲音”的评论文章称，疫情是一场大考。疫情防得住，经济才能稳得住，人民生活才能平平安安，经济社会发展才能平稳健康。

文章称，必须清醒看到，中国是一个有着14亿多人口的大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，疫情蔓延势必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。

文章称，从实践来看，正是因为坚持动态清零，中国才保证了极低的发病率、死亡率和住院率，以及社会、经济的平稳运行。如果算总账，中国的防疫措施是最经济的、效果最好的。实践充分证明，中国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，是现阶段及时控制疫情的最佳选择。

文章写道，中国60岁及以上人口达2.67亿，老年人群体数量多，如果选择“躺平”，疫情蔓延开来势必造成人民生命、财产更严重损失，其所带来的公共卫生风险难以估量。坚持动态清零，就是对人民至上、生命至上理念的最好践行，也是巩固来之不易防控成果的最佳选择。

文章最后写道，与疫情作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒；是实力的较量，也是意志的比拼。当前，全球疫情仍起伏反复，中国外防输入压力不断增大。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，因时因地因势不断优化防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，这既是秉承科学精神、科学态度的基本要求，也是遵循科学规律、保障人民根本利益的必然选择。

中共二十大召开前夕，各地防疫措施持续加码，《人民日报》星期一（10月10日）发表评论，呼吁民众增强对疫情防控政策的信心和耐心，并重申“躺平没有出路，坚持就是胜利”。

《人民日报》此前曾多次刊发署名“仲音”的文章，就防疫政策发表评论。今年4月上海封城期间，“仲音”多次发文为当时在民间引发争议的动态清零政策辩护，指“‘动态清零’是综合社会成本最低的抗疫策略”“坚持‘动态清零’就是坚持人民至上、生命至上”。6月初上海解封时，“仲音”再发文称，大上海保卫战取得重大阶段性成果，再次印证动态清零最符合中国实际。