大陆国台办批蔡英文双十讲话坚持“两国论”立场欺骗世人

针对台湾总统蔡英文双十节讲话，中国大陆国台办回应称，该篇讲话坚持“两国论”立场，歪曲两岸关系性质，渲染大陆“威胁”，极力贴靠外部势力壮胆，强化“以武谋独”，企图继续误导岛内民意，欺骗世人。

蔡英文星期一（10月10日）发表双十节讲话，强调在剩余两年任期“持续站稳‘四个坚持’的立场”，更要在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力，打造更精实的“四大韧性”。她也提及，台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫“国家主权”以及民主自由的生活方式，没有妥协的空间。

据新华社报道，中国大陆国台办发言人马晓光回答记者有关蔡英文双十节讲话涉及两岸关系言论时说，这篇“讲话”继续坚持“两国论”立场，歪曲两岸关系性质，渲染大陆“威胁”，推卸破坏两岸关系、危害台海和平稳定的责任，极力贴靠外部势力壮胆，强化“以武谋独”，企图继续误导岛内民意，欺骗世人。

他说，众所周知，民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，勾连外部势力谋“独”挑衅，是当前台海局势紧张动荡的根源。大陆坚决开展反分裂反干涉斗争，是维护国家主权和领土完整、维护两岸同胞根本利益、维护台海和平稳定的正当正义之举。台湾问题的本质是中国内政，两岸关系的本质是大陆和台湾同属一个中国。民进党当局颠倒黑白、混淆视听，编造所谓“民主自由”的虚假叙事，对内欺骗民众，对外贴靠外部势力，掩盖不了其破坏两岸同属一个中国、分裂国家的行径和本质。

马晓光指出，大陆尊重台湾同胞的社会制度和生活方式，两岸和平统一后，在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。制度不同不是分裂的借口，更不是统一的障碍。大陆打击遏制“台独”，不是针对广大台湾同胞。民进党当局依靠外部势力延续自己的政治生命，极力鼓噪“以武谋独”为自己壮胆，并企图裹挟台湾同胞充当“炮灰”、走向谋“独”挑衅的深渊，完全是为了一党之私。

马晓光说，大陆一贯主张通过平等协商改善与发展两岸关系。体现一个中国原则的“九二共识”就是两岸相互尊重、平等协商、维护台海和平的政治基础。民进党当局否定“九二共识”，一手关闭了两岸平等协商的大门，又企图将“两国论”立场强加于两岸协商，说明他们根本就没有缓和当前台海紧张局势，以对话化解分歧的诚意。

马晓光最后强调，大陆正告民进党当局，“台独”是绝路，外人靠不住。只有回到“九二共识”的基础上来，两岸双方才能对话沟通，两岸关系才能和平稳定发展，才是真正造福于广大台湾同胞。希望广大台湾同胞认清利和害、明辨是与非，站在历史正确的一边，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，积极投身两岸各领域交流合作，共创国家统一和民族复兴美好未来。

另据台湾大陆委员会10日官网消息，陆委会在新闻稿中说，在面对中国大陆当局持续加大对台施压胁迫、冲击地区和平的时刻，总统蔡英文双十谈话强调坚定“四个坚持”，及在经济产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力等打造“四大韧性”，并呼吁对岸尊重台湾人民对主权和民主的坚持，理性和平处理问题。

陆委会指出，政府坚定捍卫“国家主权”、坚守民主防线，深信台湾民主韧性及国际社会的强大支持，必能遏止专制政权扩张及对和平稳定的威胁挑战。

陆委会强调，捍卫“国家主权”、安全及民主自由的生活方式，是台湾人民和朝野政党的最大共识，没有任何妥协空间。北京当局一再试图消灭“中华民国台湾”主权，已严重破坏和平稳定现状，其挑战国际秩序的冒进作为及衍生的风险危机，不但引发台湾民意反对，更遭到国际社会谴责。台湾以民主安全及产业布局优势，逐步在逆势中建立韧性、因应变局，也将持续承担自我防卫责任，和民主盟友扩大合作，共同维护台海安全及区域繁荣稳定。

蔡英文也重申，维护两岸关系和平稳定是双方共同责任，兵戎相见不是选项；也唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启良性互动的根本。

陆委会再次强调，在两岸边境解封作好整体评估及强化安全管理等各项准备后，将适时逐步调整陆港澳籍人士入境管制措施，恢复两岸人民健康有序交流；同时更呼吁对岸应缓解台海紧张情势，以理性、平等及相互尊重的态度，和平务实处理双方分歧。