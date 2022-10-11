中国至少19城发放购房消费券提振楼市

中国至少19城发放购房消费券提振楼市及消费市场。

据澎湃新闻报道，江西省房地产业协会官方微信公众号在星期一（10月10日）发布信息称，为进一步激发消费潜力，实现消费市场、房地产市场“双促进”的目标，江西南昌红谷滩区开展购房促消费活动。

按照活动方案，购买一套建筑面积90平方米及以上的购房者将获得40000元（人民币，下同，约8000新元）消费券，购买一套建筑面积90平方米以下的购房者将获得30000元消费券。

据澎湃新闻不完全统计，除了南昌，河南郑州、内蒙古呼和浩特、吉林长春、浙江舟山、山东枣庄、山东济宁、广西合山、吉林吉林、重庆、福建泉州、山东聊城、宁夏银川、江西南昌、吉林四平、贵州遵义、广东佛山、贵州黔西南、广东江门、吉林延吉等19个城市的政策中提及购房发放消费券等相关活动。

据大河财立方报道，为配合2022金秋促消费系列活动，郑州在全市范围内发放购房家居家电消费券6000万元。

据银川发布信息，宁夏银川市兴庆区政企联动让利于民进行“金秋购房季”房地产展销活动。该活动包括单张面额5000元的购房消费券，针对二胎三胎家庭的生育补贴购房消费券和针对高精尖缺人才发放购房消费券。

诸葛找房数据研究中心高级分析师关荣雪认为，多地新政提及购房发放消费券，对房地产及相关行业的发展具有一定积极意义。此举不仅能够在一定程度上促进购房需求释放，如契税补贴券、家电消费券，也是变相减轻购房者购房资金压力，通过抵消一小部分购房花销或降低购房群体装修、家居环节的成本，进而提升购房意愿，带动楼市成交。同时，还能带动房地产相关板块的家电、装修等行业的消费活跃度走高。