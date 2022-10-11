美媒：德国总理朔尔茨拟11月访华

知情人士透露，德国总理朔尔茨计划11月初访问中国。

美国政治新闻网站Politico星期一（10月10日）引述两名知情人士报道，朔尔茨打算在11月3日至4日访问中国，成为冠病疫情暴发以来，首位访华的七国集团（G7）领袖。

据报道，朔尔茨也将成为中共二十大之后，首位与中国国家主席习近平会面的西方国家领导人。这趟行程距离在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）领导人峰会不足两个星期，朔尔茨和习近平也将出席这场峰会。

德国政府发言人拒绝对朔尔茨访华行程置评。按照惯例，柏林通常在领导人出访前一个星期才确认其行程。

报道称，朔尔茨有意延续前任总理默克尔的政策，与中国保持紧密的经济联系。他将在此背景下率领商界代表团，出访德国最大贸易伙伴中国。与此同时，朔尔茨也将就中国在俄乌战争中对俄罗斯的支持和人权问题的立场持批评态度。

朔尔茨曾重申与中国合作的重要性，有德国官员说，总理将在与习近平会面时强调维护国际法的重要性，推动中国领导人对俄罗斯总统普京采取更强硬的态度。

朔尔茨也重视与中国协力对抗气候变化，并希望争取中国加入他去年倡议成立的气候组织，在世界大型经济群体中促进气候保护。

朔尔茨在今年春天出访日本时对记者说，他反对由美国牵头与中国脱钩的号召，并称德国支持“公开、公平和以规则为基础的市场”。他同时警告德国企业避要免“依赖单一国家的供应链”，意指中国某些出口商品如稀有矿物对德国和其他西方经济体的重要性。

香港《南华早报》曾在9月引述消息人士报道，德国总理朔尔茨和法国总统马克龙可能在今年11月访华，与中国国家主席习近平会晤。