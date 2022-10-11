重庆下调首套个人住房公积金贷款利率

中国首套个人住房公积金贷款利率下调再添一城。重庆星期二（11日）宣布下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。

据中新经纬报道，重庆公积金贷款新政规定，10月1日起发放的首套个人住房公积金贷款：执行调整后的利率，即五年以下（含五年）个人住房公积金贷款利率2.6%；五年以上个人住房公积金贷款利率3.1%。

重庆第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即五年以下（含五年）和五年以上利率分别为3.025%和3.575%。

进入10月份，已多地发布关于下调首套个人住房公积金贷款利率的通知。据不完全统计，北京、杭州、南京、嘉兴、湖州、宁波、东莞、无锡、郑州、南宁、石家庄、天水、吉林、成都、泸州、襄阳、宜昌、黄石、荆州、随州、恩施州、仙桃、天门、南昌、哈尔滨、合肥、马鞍山以及海南省全省等，此前已发布相关的利率调整信息。

对于各地普遍下调首套个人住房公积金贷款利率，易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，此次各地住房公积金政策的调整工作，总体上不属于各地一城一策的操作，更多体现为央行新政后，各地积极发文响应和传达。

从各地的角度看，基于全国统一的公积金利率下调和各地公积金提高额度、一人购房全家帮、商转公等操作，客观上有助于进一步增强公积金对购房方面的吸引力，也有助于提振四季度的交易行情。

