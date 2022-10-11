58集团回应房产业务裁员：消息不实

有消息称，58集团旗下HBG房产事业群开启新一轮裁员，涉及北京、上海等地，此次裁员比例超过20%。对此，58集团于周二（10月11日）回应称，消息不实。

据中新经纬报道，多名58集团内部人士透露，9月底58集团旗下房产事业群开启了新一轮裁员，涉及北京、上海等地，此次裁员比例超过20%。截至目前，58集团房产事业群在职员工人数仍在9000人以上。

一名不愿具名的58集团人士透露，此次裁员重点为安居客和58同城客户端相关人员，面向C端的策划、运营、销售、设计、产品、IT技术等职位均有所涉及。

对此，58集团于周二回应称，消息不实。

2021年4月，整合了安居客、58房产、爱房和巧房业务的安居客集团，在港交所提交招股书。数据显示，2018至2020年，安居客实现收入约62.16亿元（人民币，下同，12亿4500万新元）、75.79亿元、80.52亿元人民币，提供在线营销服务的特点决定了其毛利水平较高，毛利率分别高达92.5%、89.2%、90.5%。

2018年至2020年，安居客实现净利润分别约19.07亿元、23.06亿元、19.55亿元，同期净利润率为30.7%、30.4%、24.3%。

但到2021年10月，安居客的招股书就已失效，至今仍未提交新的招股书。

