美媒：中国十年内或难超越美国成全球最大经济体

美国媒体构建的模型显示，由于动态清零防疫政策的长期影响、生育率下降等多方因素，中国十年内或难超越美国成全球最大经济体。

据彭博社报道，彭博经济研究勾勒出未来十年中国经济的四种情境，基线预测未来十年平均增长4.6%。模型显示，由于动态清零防疫政策的长期影响、生育率下降速度超出预期以及房地产行业逐渐萎缩导致投资下滑，这段时期经济增长率超过5%已变得遥不可及。

如果房地产市场低迷程度超出预期，“动态清零”政策持续到2023年以后，那么未来10年GDP的平均增速可能低于4%，意味着中国可能要到2030年代中期才能超越美国，而且随着人口因素在十年后成为拖累，领先优势可能逆转。

如果中国能够摆脱这双重约束，继续投资于制造业，而受过良好教育的劳动力队伍能够提高生产率，那么5%以上的增长率会再度成为可实现的目标，从而更快地升至全球第一。

从中国经济的长期表现来看，押注中国不能实现这个目标是有风险的。中国的经济规模自2010年以来已增长逾一倍。2012年以来，中国的人均收入已经超过了阿根廷和俄罗斯等中等收入国家，达到了世界银行定义的“高收入”地位的边缘。

彭博社评论说，但是改革并非易事。中国需要提高退休年龄，增加富人税负以提供更好的教育和医疗保健，克服不愿为来自国内其他地区的农民工提供公共服务的地方政府的阻力。庞大的金融部门需要重组，以确保资金流向最具生产力的公司，同时要允许雇佣了中国大部分工人的民营企业与国有企业展开更公平的竞争。

根据彭博经济研究的舒畅和Eric Zhu的分析，未来十年中国的经济增长存在四种情境：基本情境下的增长率将在4%至5%之间；悲观情景的增长率低于4%，噩梦情境低于3%，而乐观情境的经济增速高于5%。