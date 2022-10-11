新华社：抗疫远未到可以“歇歇脚”之时

在中国官媒《人民日报》连续两天发文强调坚持“动态清零”之际，新华社也发文称，抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候，疫情防控绝不能“躺平”。

新华社星期二（10月11日）发表时评称，刚过去的中国国庆假期里，全国多地在活跃文化和旅游消费市场的同时，严格落实疫情防控措施。但也有部分地区疫情出现反复，防控仍面临较大压力。

文章称，“躺平”没有出路。目前来看，绝大多数“躺平”国家都付出了巨大代价，感染冠病仍是一些国家人民的主要死因之一。长期冠病症状负面影响也不容小觑，“多名外国专家表示，新冠后遗症还导致医疗成本增加、劳动力减少，对经济发展将产生负面影响”。

文章强调，实践已经反复证明，第九版防控方案对奥密克戎变异株是行之有效的，中国完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。

文章写道，面对复杂的疫情形势，关键是要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作。一方面，必须落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展；另一方面，也要防止简单化、“一刀切”和层层加码，进一步提高防控的科学精准水平。

文章最后写道，抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候。动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。保持战略定力，坚持守土有责、守土尽责，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，把疫情防控的大网织紧织密，坚定信心、保持耐心，一定能够赢得最后的胜利。

中共二十大召开前夕，各地防疫措施持续加码。《人民日报》于星期一（10日）发文强调“躺平没有出路、坚持就是胜利”，星期二再次发文称“动态清零”可持续且必须坚持。