台防长承认两岸情势严峻前所未有

台湾国防部长邱国正承认，当前两岸情势确实前所未有的严峻。

在美国众议院议长佩洛西8月初访台后，中国大陆采取反制措施，展开“围台”军演，此后大陆机舰不停台海空域和周边水域巡航。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台湾总统蔡英文星期一（10月10日）在双十节演说中提到，在理性、平等及相互尊重下，愿意和北京当局寻求双方可接受的维持台海和平稳定方法。台湾前立委郭正亮在新闻谈话节目中评论说，现在两岸已经濒临战争边缘，所以总统蔡英文直接讲到和平才是最好的选项。

对于两岸是否已经濒临战争边缘，邱国正星期二（11日）在列席立法院施政总质询前接受媒体联访时说，两岸情势的确严峻，他过去在军中服务多年，这是以前从未有的，但这是他的个人看法。

至于中国大陆国台办发言人马晓光说，总统蔡英文双十演说是在渲染大陆威胁。邱国正指出，台军不做评论，只做事实呈现。今年8月初以来，中国大陆不断地联合军演，频次也较以往多很多。哪怕是到目前为止，中国大陆以“战备警巡”为由，在台海周边活动没有停过。

邱国正说，就事实呈现来看，像昨天（10日）这样的平和时段都还有20多架大陆军机在台海周边空域绕航，且每天保持四到六艘以上的大陆军舰在台海周边航行。“如果这不叫挑衅，那我就要问，怎样才叫挑衅？”这就让各界来评断。