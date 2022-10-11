蔡英文会见加国议员访问团：盼加拿大挺台加入CPTPP

台湾总统蔡英文星期二（10月11日）早上会见加拿大—台湾友好团体主席暨众议院国贸委员会主席史葛洛（Judy Sgro）率领的访问团时表示，期待加拿大支持台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），共同促进更多经贸合作。

据台湾《联合报》报道，蔡英文说，在全球疫情暴发后，史葛洛一行是第一个加拿大议员访问团，后天（13日）台湾边境将解封，相信会恢复更多国际交流。台湾和加拿大是重要的国际贸易伙伴，在所有亚洲国家中，台湾是与加拿大双边贸易成长最快速的“国家”，去年台加贸易额更创下1995年以来的最高增幅。

蔡英文说，今年初双方共同宣布启动投资促进及保障协议（FIPA）探索讨论， 将打造更公开透明的投资环境，期待不久的未来，将听到更多好消息。去年台湾正式提出申请加入CPTPP，台加在经济领域高度互补，期待加拿大支持台湾加入CPTPP，共同促进更多经贸合作，创造更多繁荣。

蔡英文也说，藉这个机会，她要感谢加拿大对台湾的重视和支持，加拿大外交、国防及国贸部长，都在今年8月对中国大陆军演表达高度关切，随后加拿大9月在台海执行自由航行任务，以行动表达守护区域稳定和平。

蔡英文提及，加拿大政府也在国际场合为台湾发声，支持台湾的国际参与，她要代表台湾人民表达最深的感谢。期待台加在各领域不段深化交流，也持续携手合作，捍卫印太区域和平稳定。

史葛洛随后致词时说，蔡英文的双十演说内容非常好，她会带回加拿大与各部长分享，内容提到许多优先事项，都是加拿大感兴趣的议题。对加拿大而言，台湾是很重要的朋友，这是双向、而非单向关系。

她认为台湾是世界上非常有价值的伙伴，也是经济强健的灯塔，对其他朋友也勇于挺身而出。

史葛洛说，台湾防疫成功，加速全世界对台湾成就的理解，不只是对现在的成就，全世界也更了解台湾的潜力，她也要向全世界发送信号，“对全世界和平稳定而言，台湾不可或缺”。

她说，台湾在动荡时坚定自己的“独立”自主，是希望的灯塔。台湾在贸易上展现了合乎加入CPTPP标准的作为，加拿大国会友台小组等国会同事都非常关心这个议题。

史葛洛还说，针对台湾与加拿大启动投资促进及保障协议探索讨论进展非常顺利， 对台湾企业来说是很重要的机会，大家非常关心台加关系，盼未来进一步深化双边关系。