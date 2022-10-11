中国新能源汽车销售保持强劲增长

中国新能源汽车销售9月份保持强劲增长势头，本土汽车制造商比亚迪和美国电动汽车巨头特斯拉销量创纪录。

据彭博社报道，中国乘用车市场信息联席会星期二（10月11日）发布的数据显示，包括纯电动和混合动力车在内，中国9月份新能源乘用车销量达到61.1万辆，同比增长83%。比亚迪汽车销量首次超过20万辆；在上海工厂产能升级后，特斯拉交付量创下8万3135辆的纪录，其中出口5522辆。

乘联会称，中国9月份广义乘用车销量同比增长21%至195万辆。

乘联会在声明中写道：“未来做新能源车的企业，要想有盈利，产业链控制能力非常重要。特别是电池产品，必须掌控在自己的手上，否则将会受制于电池供应商。”

虽然特斯拉在中国电动汽车市场上发挥着带头作用，但其他国际汽车制造商正在迎头追赶，提供了更丰富的产品阵容。德国汽车制造商大众汽车9月份销售新能源汽车1万6383辆。

与此同时，中国汽车制造商也在寻求将产品销往海外。

比亚迪9月份出口新能源汽车7736辆，并于本月初与欧洲租车运营商Sixt达成交易，Sixt首批电动汽车规模达“数千辆”，未来六年采购数量可能达到10万辆左右。

蔚来汽车也计划提高在欧洲的知名度。在德国、丹麦、瑞典和荷兰市场推出三种车型。