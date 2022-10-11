消息：河北钢厂将环保限产三成至五成

行业人士透露，河北地区钢厂烧结预计将于10月14日至10月22日开始启动工业管控，钢厂烧结最高限产到50%。

据财联社报道， 河北地区钢铁行业人士透露：“此次烧结限产不止是唐山地区，应该是全省的，（邯郸）武安钢企也接到了相关通知，环保评级A类钢企限产30%，其他钢企最多限产50%。”

石家庄某环保评级A类钢厂人士告诉记者，公司也做了16日至22日烧结的限产检修计划，烧结产能计划降低30%，目前在等文件确认。对方称：“虽然高炉不用限产，但铁水产量估计也会有一定影响，但是不会像烧结这么直接。”

Mysteel最近调研显示，247家钢厂高炉开工率83.50%，环比上周增加0.69%，同比去年增加5.98%；日均铁水产量239.94万吨，环比降0.28万吨，同比增25.64万吨。高炉开工率和日均铁水产量都处于年内高位。

东吴期货行业分析师朱少楠说：“铁水日产量在240万吨左右基本到达顶部了。虽然钢企目前主动减产的积极性不强，但唐山部分钢企的烧结库存不是很高，如果现在烧结限产，肯定也会对铁水产量有一定影响。”

朱少楠进一步解释：“目前铁水日均产量还没有趋势性回落的情况，可淡季逐渐临近，如果10月下旬需求开始走弱，就会出现钢企主动限产或被动限产的情况。”