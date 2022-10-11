中国46城住宅价格指数下跌

中国楼市整体仍处于下行周期，50个大中城市中，46城住宅价格指数仍在下跌中。

据中新社报道，易居房地产研究院星期二（10月11日）发布的一份报告显示，中国50个大中城市中，成都、北京、上海、合肥四城住宅价格指数已止跌转涨，其下跌时间分别持续了两个月、三个月、三个月和12个月。其余46城住宅价格指数仍在下跌中。

从房价累计下跌时间来看，报告指出，一线城市房地产市场韧性最强。但由于深圳是全国最早出台二手房指导价的城市且政策效力依然持续，市场预期仍未有改善，从去年3月到今年9月已持续下跌17个月。

二线城市房价波动分化明显，经济发达地区的强二线城市如杭州，房价下跌开始时间较晚，下跌持续时间也较短。值得注意的是成都市，其房价在二线城市中最先止跌转涨，主要得益于二手房限价放松和近期一系列稳市场的新政。

河南、贵州、山东的主要城市房地产市场表现较弱。其中，廊坊和郑州的市场景气度为50城最低，廊坊房价自2017年7月开始下跌，至今累计下跌43个月；郑州自2017年8月开始下跌，至今累计下跌46个月。今年7月，廊坊宣布取消限购限售；而郑州自今年3月起就出台了一系列纾困措施。

从各城市房价跌幅来看，跌幅相对较小城市为杭州、北京、成都、海口和上海，跌幅均在1%左右。其中，杭州总跌幅最小，仅0.8%。目前跌幅较大的城市为贵阳、哈尔滨、太原、廊坊，跌幅均超过10%。

另据中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组统计，以最近一个季度的房价总体涨跌百分比作为度量指标，90个监测的样本城市中，房价最稳健的10个城市包括北京、上海、深圳三个一线城市，以及银川、西安等二线城市。