台湾严厉谴责俄空袭乌造成无辜平民伤亡

台湾严厉谴责俄罗斯空袭乌克兰首都基辅和其他城市，造成乌国无辜平民伤亡。

据台湾外交部官网11日消息，台外交部说，俄罗斯10日起以导弹无差别袭击乌克兰首都基辅及全国各大城市非军事目标，并企图摧毁乌克兰的能源基础设施，造成乌国无辜平民大量伤亡与巨大损失，台湾对俄国违反联合国宪章以和平方式解决争端原则，并构成《罗马规约》战争罪及侵略罪等暴行予以强烈谴责。

台外交部说，对于遭受俄国无端攻击而失去家人的乌克兰家庭，台湾政府表达诚挚哀悼及由衷慰问。俄军血腥非人道的攻击行动，让世人看见俄罗斯威权政府以武力非法扩张、侵略践踏他国领土、恣意戕害人权的邪恶本质。

台外交部称，台湾再次坚定支持民主阵营一致反对俄罗斯入侵乌克兰的立场，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，以维护全球的和平与稳定。

台外交部说，台湾政府郑重呼吁俄罗斯尊重乌克兰主权独立及领土完整，尽速以和平及理性的对话化解争议。台湾将继续善尽国际社会成员的责任，与理念相近国家深化合作，采取必要的因应作为，协助乌克兰守土卫国，让乌克兰人民早日恢复往昔平静的生活。

据乌克兰国家紧急事务局星期二（10月11日）通报的最新数据，俄罗斯星期一（10日）对乌克兰各地的导弹打击已造成乌方19人死亡、105人受伤。目前，乌克兰五个州内的301个定居点仍未恢复电力供应。