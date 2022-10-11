深圳首次发现BF.7变异株 抵深者须实行“三天三检”

中国“十一”国庆假期结束后，深圳出现新一轮冠病疫情，大部分为市外往返深人员及其引发的本土关联病例。深圳首次发现BF.7变异株，该市即日起对抵深者须实行“三天三检”。

据“深圳发布”微信公众号星期二（10月11日）消息，10月8日零时至10日24时，深圳累计报告本土病例46例，其中32例为市外、省外往返深人员输入关联。上述新增病例均已转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，目前情况稳定，流调溯源、密接隔离等工作正在进行中。

深圳市疾控中心对全市10月9日以来的所有病例均进行了病毒基因组序列比对分析，测序结果显示，大多数个案感染毒株为BF.7、BA.2.76和BA.2.2变异株，其中BF.7变异株为深圳首次检出。BF.7是BA.5.2.1.7变异株的简称，是奥密克戎BA.5变异株的亚系，相对于BA.4或者BA.5，它的传播速度快、传染力强、代际间隔更短，极易造成大面积传播。

虽然目前深圳所有个案均在发病初期被及时发现，疫情发生大规模暴发的风险较低，全市疫情防控形势总体可控，但当前全球冠病疫情仍处于高位，深圳持续面临着境外疫情输入和国内中高风险区疫情传播的风险压力，特别是国庆节假日结束后外出旅行人群集中返深，新增病例呈现“多点输入、局部聚集”的特点，疫情防控形势十分严峻复杂。

为监测排除往返深人员的疫情输入风险，深圳即日起对所有往返深人员实行“三天三检三不”，所有往返深人员须持48小时内核酸检测阴性证明，抵深后核酸检测执行三天每天一检测，期间不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，谢绝访客。