黑龙江一中学向学生收“树叶费”

中国教育领域又见乱收费现象。黑龙江大庆一中学收取学生20元（人民币，下同，约4新元）“树叶费”。

据上观新闻和中国新闻周刊综合报道，黑龙江大庆一中学高一年级各班主任10月7日通知学生，开学时需每人交三麻袋树叶，以给学校植被保暖防寒。若学生不方便收集树叶，可在学校“徐大爷”处订购，20元三袋树叶，要求班级统计订购人数，待开学后收取。

该校高一学生透露，由于学业紧张，多数同学都会选择订购树叶，高一年级1300人左右，仅自己所在班级60人中就有超过50人预订树叶。

往届生反映，该校每年针对高一新生都会收取树叶费，树叶用于铺盖在学校的月季花上防寒过冬。

学校相关负责人9日回应称，学校未下达相关通知，是该校一名干事私自将通知发布到班主任群，而通知中称可订购树叶的“徐大爷”并非校方人员。学校已联合当地公安及相关部门对此事进行处理。

肇州县教育局回应称，此事系学校干事个人行为，学校已经责令该干事在班主任群里做出解释说明，并通报批评处理。

肇州县教育局随后发布该事件调查处理情况通报。

通报显示，经查，肇州中学每年10月底，要求学生利用假期收集落叶，用以覆盖学校花草越冬。10月6日晚，肇州中学高中部高一年组干事刘某某与门卫徐某某交谈，徐某某称如学校今年仍要求学生收集落叶，完不成的可到他处购买，价格为三袋二十元。

学校获悉此事后，立即叫停该行为，进行调查了解，对刘某某予以通报批评。肇州县教育局决定对肇州中学予以通报批评，责令从严加强内部管理，全面进行整改，不得再要求学生收集落叶；责令肇州中学对高中部负责人白某某进行通报批评，对高中部高一年组干事刘某某进行严肃处理并予停职，对门卫徐某某作出解聘处理。

对此处理结果，光明网发文称，所谓的“树叶费”是学校擅自设立的收费项目，以此为名目收取费用是典型的教育乱收费行为。

文章称，干事私自发布收费通知，收费的徐大爷还是校外人员，这种解释牵强附会。“树叶费”这个“锅”，当然不能单让徐大爷背，也不能拿一个普通干事当挡箭牌。按照当地学生受访时的说法，该校每年都向新生收取“树叶费”。这些说法到底是否属实，都应当进一步追查清楚。

