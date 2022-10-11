中国国家副主席王岐山10月12日至13日出访哈萨克斯坦

中国国家副主席王岐山10月12日至13日将出访哈萨克斯坦，出席亚信第六次峰会。

据中国外交部官网星期二（10月11日）消息，中国外交部发言人毛宁宣布，应亚洲相互协作与信任措施会议主席国哈萨克斯坦政府邀请，王岐山将率团赴哈出席10月12日至13日在阿斯塔纳举行的亚信第六次峰会。

据央视新闻客户端介绍，亚信会议是由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫1992年10月倡议成立的、多国参与的论坛。该组织包括27个成员国以及八个观察员国和五个拥有观察员地位的国际组织，组织秘书处位于哈萨克斯坦首都。2022年哈萨克斯坦担任该组织轮值主席国。

另据中国新闻网报道，本次会议主题为“后疫情时代亚洲的安全与可持续发展”。与会各成员国就亚信地区安全形势、后疫情时代经济发展、应对传统与非传统安全威胁与挑战、落实亚信各领域信任措施等深入交换了意见。会议通过亚信主席国声明，更新《亚信信任措施目录》，修订《亚信程序规则》，并为亚信会议秘书处的新址揭牌。

据外交部网站介绍，亚洲相互协作与信任措施会议主要宗旨和目标是通过制定和落实多边信任措施，促进亚洲和平、安全与稳定。亚信恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持各成员国一律平等，相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政，倡导以和平方式解决争端，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁，通过制定和实施军事政治、新威胁新挑战、经济、环境、人文等五大领域信任措施，加强成员国安全、经济、社会和文化交流与合作。

中共二十大将在本月16日开幕，王岐山今年中已在江苏省当选二十大代表。他此时出访哈萨克，是否赶得及回国并完成隔离出席二十大，引起外界好奇。

亚信第五次峰会是2019年在塔吉克斯坦首都杜尚别举行，当时中国国家主席习近平亲自赴会并发表讲话。