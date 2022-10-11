下午察：中国防疫还没到“歇歇脚”的时候？

在中国本土疫情升温之际，多家中国官媒这两天接连对国家防疫方针进行强硬表态，似乎在间接告诉大家：中国真正放宽严格的防疫政策，让社会走上后疫情复常之路的时程不会那么快到来。

中共中央机关报《人民日报》星期一、星期二（10月10日及11日）一连两天就当前的疫情局势发表评论文章，署名均为多次就防疫政策发声的“仲音”。

第一篇文章《增强对当前疫情防空政策的信心和耐心》指出，当前中国疫情呈现“点多、面广”的特点，病毒的传播力和致病力并未减弱，对老年人和基础病人群仍具较大威胁。因此，必须继续保持对疫情传播的警惕，增强对中国疫情防控政策的信心和耐心，克服“麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态”。

虽然文章有提到应进一步提高防控措施的科学性、精准性、有效性，尽可能减轻对经济发展和群众正常生活的影响，重点是强调：“躺平没有出路，坚持就是胜利”。

《人民日报》的文章呼吁民众增强对疫情防控政策的信心和耐心，并强调“躺平没有出路，坚持就是胜利”。图为工作人员星期一在贵州的毕节飞雄机场进行消毒工作。（法新社）

第二篇文章《“动态清零”可持续而且必须坚持》则称，动态清零较好地平衡了疫情防控和经济社会发展之间的关系，能让中国用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，是现阶段中国及时控制疫情的最佳选择。

文章还强调，中国疫情防控任务越是处于艰巨繁重的时候，越要深刻认识到“动态清零”可持续而且必须坚持。

除了《人民日报》，另两家央媒新华社、《经济日报》也发布了同调的文章，强调“抗疫远未到可以‘歇歇脚’‘松口气’的时候，疫情防控绝不能‘躺平’”。

文章发布后，“动态清零可持续而且必须坚持”的话题星期二登上微博热搜榜。不过，《人民日报》和转发文章的多家媒体都在评论区开启“精选评论”功能，甚至是关闭评论功能，限制网民在文章下评论。

从微博上看到的网民普遍立场，大致能推敲媒体限制留言的背后原因。

不少网民虽然表示官媒的定调是在意料之中，但还是感到无奈。有网民称，支持国家义不容辞，但老百姓的感受也要去思考，看是否有改进余地；也有网民讽刺，称“动态清零是世界各国想抄也抄不会的作业”。

还有网民批评《人民日报》文章没有以科学数据为证据，只是官方“一厢情愿地认为而已”。

中国大陆疫情升温

根据中国卫生健康委员会的数据，中国大陆星期一（10月10日）通报2089起本土阳性病例（包括无症状感染者），是8月20日以来的最高点。

这些病例分布在内蒙古、新疆、广东、四川、甘肃、山西等20多个省市区。

10月第一周是中国国庆黄金周，民众往往会利用这个连假到各地旅游，造成社会面的人员流动增加，这也反映到节节上升的病例数字。10月1日，中国大陆仅通报548起本土阳性病例。短短10天内，本土病例便以倍数级暴增。

中国国庆黄金周期间人员流动增加，造成中国大陆本土疫情升温。图为10月2日游客在中国上海的南京路上行走。（彭博社）

对于一直固守“动态清零”方针的中国来说，现在正值中共二十大这一重大政治会议即将召开之际，疫情管控更成了当前压倒一切的重要任务。

此外，内蒙古、广东、深圳近几天还陆续通报发现传播速度更快的奥密克戎BF.7和BA.5.1.7变异毒株，各地官员不得不再收紧疫情管控政策，透过更严格的人员流动管制和更频繁的核酸检测，遏制疫情进一步恶化。

各地加码疫情管控

这波疫情最严重的地区内蒙古乌兰浩特市从10月6日起就实行静默管理，并开展三次全员核酸检测；内蒙古呼和浩特市星期二起也开始禁止市外的车辆进入。

新疆也从上星期二（10月4日）起暂停全疆离疆客运列车、暂停全疆省际客运班线等的营运，隔天再宣布对离疆人员发放电子证明，并要求这些人员签署防疫诚信承诺书。

新疆自治区首府乌鲁木齐市还限制所有人员暂时不能离乌，导致旅客被迫留在当地回不了家。

今年4月刚陷入大规模封控的上海也再度收紧管制措施，其中上海普陀、长宁和嘉定都在星期一（10月10日）关闭了文娱场所。上海官方同一天还宣布要求抵沪人员“三天三检”（进行三天核酸检测，每天执行一次）；另一直辖市深圳市星期二则在检出首起奥密克戎BF.7病例后，要求抵深者入境后“三天三检”，期间不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所。

上海官方要求抵沪人员入境后“三天三检”，图为上海市民星期一在排队等待进行核酸检测。（路透社）

较为极端的是，没有通报任何阳性病例的山西永济市，上周五也进入三天的静默管理，显示各地官方为了严防疫情，所抱持的“宁滥勿缺”心态。

当下，经历了三年严格防疫，中国民众已对种种的防疫、检测、隔离要求出现精神疲劳。如今更多的出行管制和核酸检测要求，更让民众无所适从。近期还有许多网民在微博上控诉，自己明明哪里都没去，健康码却无故变黄或变红。

因此，大多数中国网民对于官媒有关“动态清零”政策的表态有什么观感，大概不难猜到。

对于官方来说，防疫已不再只是科学、医学问题，更是一个政治问题。官媒选在这个时候集中就防疫政策表态，其实是在中共二十大前表达对最高领袖决策的捍卫。但在二十大闭幕后，中国是否就有望踏上后疫情复常之路呢？

“动态清零”将持续？

高盛集团在9月13日发布的报告中预测，中国严格的防疫清零政策至少会延续至明年第一季。

以闪辉为首的高盛经济学家在这份报告中指出，在放宽防疫清零政策前，中国政府须先把一些措施落实到位，包括提升老年人的冠病疫苗接种率、增产廉价且有效的冠病药物。

高盛的报告认为，中国在放宽严格的清零政策前，须先增产廉价且有效的冠病药物。（路透社档案图）

报告认为，要将这些措施落实，中国官方就不太可能在今年年底前大幅改变防疫方针。

高盛宏观研究部首席中国股票策略师刘劲津向美国《华尔街日报》分析，老年人疫苗接种率低，加上中国未来六个月政治日程繁忙，严格的防疫措施还可能延续到2023年第二季末。

无极资本管理有限公司首席执行官兼首席投资官钱涛则预测，中国可能在明年第一季末放松清零方针。他认为，中国政府已不止一次向公众释放官方接受今年温和经济增速的信号，这意味着中国不太可能在年底前大幅改变防疫等政策。

济容投资首席执行官刘沁东也认为，人们对二十大后中国防疫政策迅速转变的期望可能过高。虽然二十大会消除一些政治不确定性，但仍无法预测政策走向如何，只能静观其变。

无论是中国官媒的强硬表态，还是专业人士的分析和预测，都给期望中国在二十大后改变清零方针的人们泼了一桶冷水。

中国的清零方针持续了两年多，这期间“清零”与“共存”之争不曾停歇。但随着奥密克戎变异株的出现，高传染性的特性让清零的任务变得越来越困难。民众现在希望看到的，大概是防疫政策上更清晰的时间表和规划，而非既定立场的重申。