上海计划打造脑机接口、6G技术等未来产业

上海计划在脑机接口、6G技术、量子科技等未来产业上发力，到2030年实现未来产业产值达5000亿元人民币（约1004亿新元）的发展目标。

据中新社报道，上海市经济和信息化委员会星期二（10月11日）晚间发布上述消息。

根据最新印发的《上海打造未来产业创新高地 发展壮大未来产业集群行动方案》（以下简称：《方案》），到2030年，上海计划在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才。

根据《方案》，上海将在一些前沿领域“落子”。

在脑机接口领域，上海计划加速在非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术等领域的突破；探索脑机接口技术在肢体运动障碍、慢性意识障碍、精神疾病等医疗康复领域的应用；在6G技术上，上海计划聚焦6G智能终端、系统设备、通感算一体化网络以及融合应用等领域，推动产业做大、做强，并强化6G标准引领；在量子科技上，上海计划围绕量子计算、量子通信、量子测量，积极培育量子科技产业；推动量子技术在金融、大数据计算、医疗健康、资源环境等领域的应用。

为了竞逐这些“未来赛道”，上海将实施“领跑计划”“雨林计划”等六大计划。根据“雨林计划”，上海将探索设立市场化主导的未来产业引导基金，鼓励金融机构开展产品和服务创新；推动国际性行业组织落户，支持企业参与制定未来产业标准规范等。