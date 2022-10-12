人民日报连续三天强调动态清零：“躺平”不可取

中共中央机关报《人民日报》星期三（10月12日）再发表署名“仲音”的评论文章，强调“躺平”不可取，“躺赢”不可能。这也是该报连续第三天发文强调坚持动态清零。

《人民日报》在最新的评论文章中说，当前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不断变异，这深刻警示人们，“躺平”不可取，“躺赢”不可能，坚持动态清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大损失。

文章强调，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放松疫情防控，势必会在短期内造成大量人群被感染，出现大量重症和死亡病例，造成医疗资源挤兑，让正常的医疗服务需求得不到解决，形成恶性循环。从实践看，正因为坚持动态清零，才最大限度保护了人民生命安全和身体健康。实践充分证明，动态清零符合国情、符合科学、有效可行，坚持动态清零实质就是坚持人民至上、生命至上。

文章以日本、美国为例，称“躺平”没有出路，消极防疫后果严重。“躺平”增加了新的变异毒株出现的风险。冠病病毒变异和进化存在不确定性，感染病例越多，病毒变异的机会也就越多。放松防控将大幅提升病毒变异风险，而新的变异毒株出现后又可能带来新的传播风险和感染威胁。近日，中国已有多地检出BF.7变异株，比以前的病毒传播速度快、传染力强、代际间隔更短，极易造成大面积传播。这警示大家，必须毫不动摇坚持“动态清零”总方针，毫不松懈抓好常态化疫情防控，牢牢守住不发生规模性疫情的底线。

文章还说，一些国家选择“躺平”，采取“与病毒共存”政策，不是因为不想防控疫情，而是无法防控也没有能力防控。这些国家经过多种尝试后，找不到一种理想的控制新冠疫情策略，干脆选择“躺平”，这恰恰是由于前期未能及时有效控制疫情，已经失去了动态清零的机会。一旦感染和死亡人数大幅上升，往往又会收紧防控策略。

文章最后呼吁，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，不断提高科学精准防控水平，一定能用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

《人民日报》星期一（10月10日）发表署名“仲音”的评论文章，强调“‘躺平’没有出路，坚持就是胜利”；星期二再强调“越是这样的时候，越要深刻认识到‘动态清零’可持续而且必须坚持”。

新华社和《经济日报》星期二也发表内容相近的文章，新华社在题为《增强定力耐力疫情防控绝不能“躺平”》的时评中指出，抗疫还远未到可以“歇歇脚”“松口气”的时候。动态清零是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择，是综合社会成本最低的抗疫策略。《经济日报》评论中再次呼吁民众增强对中国防控政策的信心，“对防控举措多些耐心”。