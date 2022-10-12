台经济部长：若台湾安全 半导体供应链也安全

台湾经济部长王美花星期二（11日）赴美参与研讨会，她在华府智库主办的活动中提到，如果台湾保持安全，那么全球重要半导体的供应链也将得到保障。

据路透社报道，王美花这次访美，谈及外界对于供应链和地缘政治问题的担忧，此外，她也将访问台湾半导体公司的主要客户，也就是美国的科技公司。

她在华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）主办的活动中提到，台湾生产了世界上绝大多数先进的晶片，中国大陆却加大了对台湾的军事压力，台湾渴望加强与美国之间的合作，以确保供应链具有弹性，考量到台湾在高科技领域的关键性，如果中国大陆干涉台湾，自己也会受到影响。

王美花直言，假如全球最大的代工晶片制造商台积电（TSMC）被军队接管，可能会导致营运停止。她还引述美国国务卿布林肯（Antony Blinken）的话说，如果台湾发生任何事情，对全球经济将会造成毁灭性的影响。

她说：“我想换一种说法，如果台湾安全，全球供应链也将会是安全的。台湾与美国、其他盟国合作，保持最高效率的生产，才是符合世界的最大利益。”

王美花说，对于美国国会跨党派支持加强台美关系，台湾对此表示感谢。至于台湾是否会担心美国政府为了鼓励晶片制造回流而提供补贴，是否会减少美国对台湾的依赖，王美花回应，台湾的半导体供应链非常具体，已经建立40多年，“我们在台湾有一个非常庞大的供应链，难以复制，同时也难以替代。”