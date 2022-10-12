网传咸潮致取水困难 上海水务局：自来水生产供应正常

针对网传“咸潮入侵致上海水源地取水困难”的消息，上海市水务局星期二（10月11日）晚公告称，上海自来水供应正常有序。

网传一张聊天记录显示：“咸潮入侵致上海水源地取水困难，正采取多项紧急措施保证供水”。“上海囤水”的话题星期二晚一度出现在微博热搜。

上海市水务局当晚通过“上海水务海洋”微信公众号公告说，“上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，本市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。”

据了解，今年8月，网上就流传过一则消息：浦东新区长江口水域遭遇罕见夏季咸潮侵袭，水文监测数据显示，8月10日至8月12日，浦东长江口沿线三甲港等水闸外河测得氯化物浓度持续超标，已不能用于自来水原水。

该消息当时引发不少市民的忧虑，担心自家水龙头流出的是“盐水”，又或者担心会断水。上海水务部门当时回应称，上海原水质量及自来水供应情况平稳，市民无须担心。

咸潮入侵是河海交界处普遍存在的一种天然水文现象，当上游淡水河流量不足，海水就会倒灌入河口形成咸潮。上海位于长江入海口，每年10月至翌年3月之间，常会发生不同程度的咸潮现象。今年8月以来长江流域持续干旱，出现汛期反枯异常情况，长江来水量突破历史同期低值。

9月上旬，受“轩岚诺”“梅花”“南玛都”等台风影响，在近海区域形成偏北大风并携卷盐水涌入长江口， 长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起、陈行水库取水口自9月14日16时起出现数次咸潮入侵。上海水务部门当时回应称已采取措施，保障原水供应正常有序。