中国新能源汽车9月销量同比增93.9%

中国汽车工业协会星期二（10月11日）发布的数据显示，9月中国汽车销量261万辆，同比增长25.7%；其中，新能源汽车销量70.8万辆，同比增长93.9%。

根据澎湃新闻报道，中国汽车工业协会副秘书长陈士华说，中国传统车企的新能源产品竞争力已经得到了明显上升。不过，在整体平稳增长的大背景下，主流上市车企的销量表现出现了一定分化。

长安汽车星期一公告称，9月销售21.54万辆，同比增长14.42%；其中，长安汽车自主品牌新能源9月销量3万辆，同比增加163.15%。

上汽集团9月份整车销售51.7万辆，同比微涨0.25%，但创本年内新高；其中，9月份新能源车销量为9.54万辆，同比增长48.49%。

广汽集团的9月汽车销量23.72万辆，同比增44.32%，其中新能源汽车销量为3.4万辆，同比增123.98%。

在新能源汽车销量上，比亚迪无疑已经成为王者。其新能源汽车销量达20.13万辆，同比增长183.07%。这已经是比亚迪连续第7个月销量超10万辆，同时也是其首度突破20万辆销量大关。1至9月，比亚迪新能源汽车累计销量达118万辆，同比增幅达249.56%。

乘联会秘书长崔东树星期二说，比亚迪之所以能在销量方面屡创新高，很大程度上得益于其纯电、混动并举的均衡发展路线。此外，其产品推陈出新速度快，新一代产品如海豚、海豹等新款电动车均受到了市场的认可。

吉利汽车新能源车销量增速突出，增长超过三倍。其中，纯电动车型销量为3.03万辆，同比增长322%；插电式混合动力车型销量8950辆，同比增长485%。销量快报显示，吉利汽车集团于9月总销量为13.05万辆，较去年同期增长约26%。

东风集团股份9月销量19.9万辆，同比下跌10.26%。其中新能源汽车销量为3.35万辆，同比增84.93%。

值得注意的是，相较于上述车企，长城汽车9月汽车销量数据并不乐观，尤其是新能源车方面。其汽车总销量约9.36万辆，同比减少6.38%。9月新能源车销售1.04万辆，同比下滑13.34%；新能源车1-9月累计销售还不足10万辆，为9.69万辆。

目前，长城汽车旗下新能源车明显增长乏力，旗下个品牌中仅5款新能源产品，其中纯电产品3款。其唯一的纯电品牌欧拉品牌9月销量9161辆，同比下跌24.68%。

乘联会秘书长崔东树分析认为，长城在销量上的萎缩，一方面可能由于长城已经不以销量为导向，而是开始以利润为导向。另一方面，目前燃油车购置税减半政策将受益范围扩大到2.0排量车型，长城主力车型哈弗H6这样的小排量燃油车受益不明显，这也导致长城面临着不小压力。