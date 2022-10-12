河北民众据报集资过百万人民币建毛泽东纪念馆

位于河北沙河溪沟新灵山的“毛主席纪念馆”10月8日举行开馆仪式。该馆据报是由当地民众集资兴建，投资过百万元（人民币，下同，约20万新元），馆内放有铜质金色毛泽东坐像。

据中红网报道，毛泽东侄女毛小青为该馆题写馆名。受疫情影响，只有数十人参加开馆仪式。

纪念馆坐落于河北沙河朱庄水库南侧溪沟村西的中原新灵山上，坐西朝东，依山而建，主体为钢架结构，总建筑面积500平米。纪念馆高两层，上层依山势后坐数米达380平米，放有铜质金色毛泽东坐像（与毛主席纪念堂北侧大厅相同规格）。

据报道，纪念馆投资过百万，全部由当地民众集资，参与集资的群众达数千人。其中，现年67岁的牵头人吴会英，将数十万元积蓄全部用于投资建馆，在资金不足的情况下，不顾自己年老体弱发动筹资，最终筹集到建馆所需的百万资金。

吴会英在2014年曾与其他民众商议并投资近百万元，于2015年10月在永年县建成“毛主席纪念馆”并举行开馆仪式。去年12月1日，当地政府以纪念馆的位置不在规划范围内为由拆除。

河北临漳刘广营毛泽东铜像广场建设者杨东民知悉后，联合吴会英等人多次与当地乡政府沟通协调和协商。在与政府重新签订协议、重新选址建设后，最后建成比以前规模更大，耗资更多的“毛主席纪念馆”。