戴琪：取消对华关税对缓解美通胀作用不大

美国贸易代表戴琪星期二（10月11日）谈到拜登政府为什么不取消对中国的关税来缓解美国的通货膨胀问题时说，这些关税在美中关系的战略调整中却扮演了重要的角色，而取消对华关税对缓解美国的通胀作用不大。

据美国之音报道，戴琪在芝加哥参加全美商业经济协会(NABE)年会时说，影响美国以及其他国家通货膨胀的因素是错综复杂的，取消对华关税对抑制通胀作用并不大。

戴琪说：“无论这些特定关税可能发挥什么作用，这个作用是非常小的。就这些关税在美中关系负责任的战略调整中的作用而言，它实际上是一个重要的部分，不是唯一的部分，但是一个重要的部分。”

她承认，美国商界及美国的亚洲盟友对拜登政府保留特朗普政府时期对中国征收的关税有不同看法，但她再次强调，维持这些关税有其它的战略考量。

她说：“在很多方面，我们与中国之间的挑战不是一夜之间发生的。它们已经酝酿了很多年。我认为，在我们如何应对的方面，我们不应该对下一步应该做什么感到不耐烦或过于焦虑。我认为我们必须考虑到一系列重要的战略考虑。”

在对话中，戴琪被问到她对目前台海之间的紧张局势究竟有多担心。父母从台湾移民到美国的戴琪没有直接回答这个问题，而是从贸易的角度表达她的看法。她说，中国大陆与台湾都是美国重要的、不可忽略的贸易伙伴。

戴琪：“我们正在做的是根据我们与这些经济体的特殊关系量身定制经济接触计划。”

她说，贸易政策始终处于外交政策、国家安全政策和经济政策的交叉点，因此在制定贸易政策时，要确保它与其他政策目标保持一致。

戴琪说：“就亚洲、印太而言，这是一个极具活力的地区，有很多机会，但也有很多挑战。 这就是为什么一个稳定、一致、专注、负责任的方法如此重要的部分原因。”