蓬佩奥吁警惕中国在北极的军事野心

前美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）星期二（10月11日）呼吁，要加强警惕中国在北极地区的军事扩张野心以及和俄罗斯的战略合作意图。

据美国之音报道，拜登政府10月7日发布了新版《北极地区国家战略》，“四大支柱”之首是安全议题，其次是气候变化和环境保护，可持续经济发展，以及国际合作。

目前担任美国智库哈德逊研究所中国中心顾问委员会主席的蓬佩奥星期二在该研究所举办的讨论会上说，北极地区对于捍卫美国的国土安全至关重要，新的北极战略要求美国在该地区加强军事和国防存在是一个好的开端。

他还指出，“即使北极理事会停摆，美国需要与合作伙伴进行双边合作，确保不会让中国在该组织缺乏凝聚力的时刻见缝插针。”

蓬佩奥指出，北极地区的冰块融化开辟了新的通道，并带来了难以置信的贸易机会。“俄罗斯人当然知道这一点,中国人也是。这些航道与巴拿马和苏伊士运河相当，将引发巨大的变化。”

他强调：“而且美国的国家安全也取决于北极地区。每一枚中国陆基洲际弹道导弹都必须飞越北极地区，才能击中美国和加拿大的目标。美国针对中国或俄罗斯洲际弹道导弹的导弹防御系统，都部署在北极空中，主要是在格陵兰岛和阿拉斯加。”

中国在2018年发表的首部《北极政策》白皮书中声称自己是“近北极”国家(near-Arctic state)，蓬佩奥说：“尽管近北极国家的理念对中国的外交政策非常重要，中国在北极地区的主权方面缺乏任何合法的主张。除了军事野心外，中国在该地区的经济野心也非常明确。”

蓬佩奥举例称，中国通过液化天然气(LNG)终端从俄罗斯进口海量天然气，试图获取北极地区的稀土资源，还曾尝试购买格陵兰岛废弃的军事基地。

他说：“这应该引起当今每个美国人的深切关注。今年早些时候，丹麦官员警告说，中国的间谍活动在当地有所加强。毫无疑问，中国在北极有着深刻的战略军事意图。”