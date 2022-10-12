港理大外非法集结案 四人被判监禁一人入更生所

2019年香港警方封锁香港理工大学期间，多名人员在尖沙咀科学馆外聚集声援被困人士。五人早前承认非法集结罪，其中一名在案发时未成年的被告星期二（10月11日）在区域法院被判进入更生中心，其余四人被判监禁14个月至18个月。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，被判刑的五名被告包括：装修工人赖俊雄（案发时21岁，下同）、时装设计师陈子朗（21岁）、女学生林绮雯（17岁）和郭惠玲（19岁），以及地盘工人温欣（21岁）。

辩方在求情时称，本案较同类事件和平和轻微，无暴力冲击。

法官练锦鸿判刑时称，事件源于反修例事件，理大遭大肆破坏，附近交通瘫痪，警方遂封锁校园，有人呼吁到场声援；当天为上班日，该处酒店商店林立，事件令香港国际形象受损。他也称，警方屡次警告驱散人群，无证据显示被告从事破坏行为，不过可从其装备推论犯案，事件也不涉及使用燃烧弹。

法官称，港府已于该年6月暂缓修例，但部分不满政府政策和社会现象的示威者仍借题发挥，直接挑战警方执法和政府威信，法庭要严厉打击这些行为。

法官认为判刑须予以惩罚和震慑，因此以监禁24个月为量刑起点，赖俊雄管有索带、面罩和啤酒樽，陈子朗则携有扳手和剪刀，属于社运常用以破坏财物、掩饰身分及制造武器的工具，两人被判囚16个月；郭惠玲未及时认罪，她向感化官称只是身处现场，似乎没有歉意，判囚18个月；温欣带备手套用来自保，参与程度低，判囚14个月；至于携有扳手的林绮雯，法官因其年纪及报告建议判入更生中心。