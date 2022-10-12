美媒指美军演练带离台积电工程师 台防长：没这种兵推剧本

针对美媒报道指美兵曾推演台海发生战事时将台积电工程师带离台湾，台湾国防部部长邱国正回应说，台湾军队没有这种兵推剧本。

根据联合报报道，彭博社此前引述知情人士说，自普京下令攻打乌克兰之后，美国为中国大陆攻台所作的预案和备案也越来越多。而各个预案和备案都强调以台积电为代表的半导体芯片工业。

报道说，美国已经进行各种兵推演练，白宫甚至正规划台积电的紧急应变计划，考虑派出专机协助撤离台积电的芯片工程师，以便在其他安全地方重新复制台积电模式，且若台湾发生战争，也会祭出“焦土战”，摧毁台积电所有设施，防止大陆取得芯片技术。

邱国正星期三（10月12日）回应说，台湾要靠自己防卫，不期望有任何状况发生，所以军队始终克制，避免战争爆发，但一旦有状况，平常有汉光各种演训都以此为背景进行兵推，但目前为止没有这种（美国带离台积电工程师）剧本，“没有这个状况”。

邱国正上午获邀列席立法院外交及国防委员会，就“海军新一代轻型巡防舰建案规划”进行专案报告。他会前受访说，海军济阳级舰的确很老旧、服役多年，但军队建军有一定程序，早期海军已规划逐年汰换哪些船舰，都按照程进行，目前碰到这状况紧迫一点，但都按照其程序进行；而不仅济阳级，另外还有其他船舰，康定、成功等，都需逐年按步就班进行（更新），但最近军队战训压力很大，需加快步调，但加快不能乱，国防部会把握原则。

至于国防部似可望于年底公告延长兵役一事，邱国正说，有规定此事必须公告一年，而且要元旦（公布），如果今年没公告，明年公告就要大后年才能实施，“我有这期望，我期望如此”，国防部也朝这方面努力。