马英九重申“两岸是两区非两国”为宪法规定

国民党籍台湾前总统马英九星期三（10月12日）再重申，“两岸是两个地区，不是两个国家”，这是宪法规定的，“不是我说的”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，马英九星期一（10月10日）在国民党双十庆典升旗典礼时说，台湾总统蔡英文指两岸互不隶属、推动“台湾国庆日”，说法违反“宪法增修条文”和“两岸人民关系条例”。

马英九说，无论宪法或法律，都认为“两岸是两个地区，不是两个国家”，蔡英文这些言论不但不能团结人心，只会刺激大陆，恶化两岸情势。

马英九的这番言论引发了外界讨论。民进党台北市议员许淑华批评，马英九在双十节帮北京发声，自贬为“马区长”，还呼吁马英九勿再误导国际社会；更有学者认为，马英九的论调不是社会主流观点。

马英九星期三再被问到此事时，原本不受访、一度越过记者的马英九又再回头称：“那是宪法所规定，不是我说的。”

马英九星期一在升旗典礼上说，台湾面对中国大陆的挑战，要做好备战工作是必然的、也是应该的，但更重要的是避战与谋和。他以俄乌战争为例说，乌克兰死了几万人，几百万人流亡海外，“难道台湾人希望这样吗”。

马英九续称，国民党执政时两岸关系非常好，签了23个协议，他还与北京领导人在新加坡见面，换句话说是可以做到避战与谋和，民进党政府应该赶快与北京当局展开对话，消除歧见，避免战争的发生。