谭耀宗预计二十大后北京中央对港澳政策不变

中共二十大将于10月16日召开，全国人大常委谭耀宗说，相信二十大后中国中央政府对港澳政策方针不变。

据香港《星岛日报》星期三（10月12日）报道，谭耀宗说，中国中央政府对港澳的政策，最大体现在中国国家主席习近平7月1日的讲话。他认为，相信未来任何领导人主管港澳事务，都会按此精神落实，不会因换人而改变。

谭耀宗也提到，二十大会议将总结过去五年的经验，带出未来规划。他预计，二十大会提及应对疫情，但只会带出未来大方向，不会有太多执行细节。而近期中国大陆“动态清零”已变得更为精准，由以往封控一片区域变成只封某座楼宇，相信防控也会同时考虑整体经济情况。

对于特区政府今年内不就《基本法》23条立法，谭耀宗认为，这并不出奇，因新一届政府刚上任，需要时间考虑如何立法，加上目前《香港国安法》已有维护国家安全功能。

习近平今年7月1日赴香港出席香港回归25周年庆典，他当时明确指出，“一国两制”的根本宗旨是维护国家主权、安全、发展利益，保持香港、澳门长期繁荣稳定，“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”。

习近平还就“一国两制”提出四个“必须”，包括必须全面准确贯彻“一国两制”方针；必须坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一；必须落实“爱国者治港”；必须保持香港的独特地位和优势。