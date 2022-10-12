10月第三团 美众院议员访台与蔡英文会面

四位美国国会众议院情报和军事委员会跨党派议员星期二（10月11日）晚间抵达台湾，展开为期三天的访问，并与台湾总统蔡英文等会面。

据台湾外交部官网和联合新闻网综合报道，美国众议院情报委员会国防情报及作战人员支援小组委员会首席共和党议员温斯特鲁普（Brad Wenstrup）及军事委员会民主党成员莫尔顿（Seth Moulton）星期二分别率团抵达台湾进行访问。

与莫尔顿同行的访团成员包括众议院军事委员会议员华尔兹（Michael Waltz）和卡赫勒（Kai Kahele）。

蔡英文星期三（12日）接见美国访问团时强调，台美21世纪贸易倡议已经启动，双方密切协调，将展开首轮谈判，除推动台美高标准的贸易协定，也希望与美国签署避免双重课税协定，为彼此打造更有利的投资环境。

蔡英文介绍，这是今年以来第八个美国国会议员访团，特别是在8月中国大陆军演之后来访，让台湾感受到美国国会坚若磐石的支持以及跨党派的情谊。回顾历史，台湾人民克服万难，从威权走向民主，因此面对威权的打压绝不屈服，会持续捍卫民主与自由的价值。

蔡英文说，这几个月来看到威权主义扩张，造成人民遭受战争的痛苦。她重申，台湾愿意与美国及所有民主伙伴持续深化合作，共同维护区域与全球的和平稳定。

台湾外交部介绍，今年10月已有三个美国国会议员代表团访问台湾。除了刚抵达的两个访团之外，众议院科学、太空及科技委员会主席约翰逊（Eddie Bernice Johnson）目前也正率团在台湾进行访问，并预计将在12日离开台湾。

台湾外交部称，在中国大陆持续升高区域紧张情势之际，美国国会密筹组访团来台，再次充分展现美国国会对台湾不分党派的强力支持。

美国国会参众两院轮番率团访问台湾。今年迄今已有10个国会议员代表团，共计33位民主、共和两党参众议员前往台进行访问。其中最受瞩目的为今年8月初众议院议长佩洛西的议员访问团。

