腾讯跌破250港元 创近四年新低

腾讯控股股价创2018年11月以来盘中新低，较2021年年初的历史高点跌超60%，市值仅剩2.4万亿港元（4402亿新元）。

据第一财经报道，腾讯控股星期三（10月12日）早盘再度下挫，一度报249.4港元，跌2.04%。至此，腾讯控股股价创2018年11月以来盘中新低，较2021年年初的历史高点跌超60%，市值仅剩2.4万亿港元。

与此同时，腾讯控股已连续36个交易日进行回购操作，最近一次回购是在10月11日，回购了137万股公司股票，每股回购价格为254.2-262.4港元，共耗资约3.52亿港元。

同花顺数据显示，截至本周二，腾讯控股已连续36个交易日进行回购操作，累计耗资126.71亿港元；今年以来，腾讯累计回购次数已达73次，回购金额累计为226.83亿港元。

今年上半年，腾讯控股收入2695.05亿元，同比下滑1%；净利润420.32亿元，同比重挫53%。其中支撑腾讯增长的金融科技及企业服务业务，二季度斩获收入422亿元，同比仅增长1%，环比下降了10%。

值得注意的是，腾讯控股将于11月16日公布三季度业绩。

摩根士丹利指出，腾讯近期加快回购，为股价提供缓冲。受游戏需求恢复及广告业务复苏缓慢影响，该行预测腾讯三季度收入及Non-GAAP经营溢利分别同比跌3%及7%。