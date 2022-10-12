中国1月至8月服务进出口总额同比增长20.4%

中国商务部星期三（10月12日）通报，今年1月至8月中国服务进出口同比增长20.4%。

据中国商务部网站星期三消息，商务部服贸司负责人介绍今年1月至8月服务贸易发展情况。

负责人通报，今年1月至8月服务进出口总额达3万9375万亿元（人民币，下同，7898千亿新元），其中服务出口1万9082亿元，增长23.1%；进口2万零293亿元，增长17.9%。

负责人称，服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，中国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

负责人提到，中国服务禁出口增长呈现两个特点，第一是知识密集型服务贸易稳定增长。今年1月至8月，知识密集型服务进出口1万6432亿元，增长11.4%。其中，知识密集型服务出口9297.9亿元，增长15.7%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长24%和18.4%。知识密集型服务进口7134.8亿元，增长6.2%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达64.4%。

另一个特点是旅行服务进出口保持增长。今年1月至8月，中国旅行服务进出口5426.6亿元，增长7.1%。剔除旅行服务，中国服务进出口增长22.8%，其中出口增长24.5%，进口增长20.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.9%，其中出口增长67.8%，进口增长36.1%。