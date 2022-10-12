保时捷售240美元“中国标准”菜刀 英美官网售罄

保时捷设计近日在官网上架一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中国菜刀，售价240美元（约341新元）。目前美、英官网已售罄，相关话题也冲上微博热搜。针对这款保时捷中国菜刀是否能拍蒜的问题，保时捷设计精品销售（上海）有限公司工作人员星期二（10月11日）回应：“可以拍蒜，具体使用建议需咨询当地销售公司。”

根据上游新闻报道，保时捷设计美国官网这款名为“P22中国刀 ”的商品销售价格为240美元，人民币约1700元。保时捷设计在菜刀描述中这样介绍：“东方厨房不可或缺。来自中国的标准，17.3厘米”“刀片长度17.3厘米，毛重0.84千克，中国切刀，不适合斩骨头”。从官网展示的图片看，这把菜刀整体简约，唯一的装饰便是手柄前端的金属块和字样刻印“Type 301”“纯301钢，由保时捷设计”。

重庆某刀具品牌销售商王先生星期二回复询问时说：“整个刀身由301不锈钢材质打造，无缝，刀片锋利。刀柄部分则采用了符合人体工学的一体式不锈钢制成。菜刀供应商为一家名为CHRoma的德国刀具品牌，刻印Type 301的意思是，这款菜刀属于德国供应商与保时捷联名的经典刀具系列中的一款。”

报道指出，在保时捷设计官网检索发现，美国、英国、加拿大网站已售罄，德国/欧盟、瑞士网站仍在销售，一次下单最多可买两把菜刀。

中国知名刀具品牌“张小泉”曾因“菜刀拍一下蒜就断了”而被舆论关注，其客服当时回应称：“我们的菜刀不能拍蒜”，引发争议。

对于这款标明“来自中国标准”的保时捷菜刀是否能拍蒜、拍黄瓜的问题，保时捷设计精品销售（上海）有限公司工作人员在电话中回复说：“可以拍蒜，具体使用建议需咨询当地刀具销售公司。”

据保时捷设计官网介绍，保时捷设计是由保时捷911设计师F.A.保时捷于1972年创立的产品设计工作室和品牌，是保时捷股份公司的子公司。

