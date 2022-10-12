深圳二手住宅成交四连跌 多数房源以接近参考价出售

深圳二手房市场9月份持续低迷，过户量跌破2000套大关，出现四连跌。购房者恐高位入场，倾向接近参考价购房。

据《证券时报》星期三（10月12日）报道，乐有家研究中心数据显示，9月深圳二手住宅过户量为1730套，再度跌破2000套大关，环比跌幅14%。这已是深圳二手住宅成交的四连跌。

9月业主挂牌价也持续下滑，环比跌幅为0.22%。不少房源标注了“X天内降价XX万元”的标识，房产中介也在“朋友圈”发布降价急售的房源，接近参考价出售的房源成为主流。

报道引述福田八卦岭一名资深房产中介称，“不管房子本来挂多少钱，以前卖多少钱，这些客户都不管，客户只关心自己看中的房子会不会高出参考价太多，很怕自己会高位站岗。”

此外，许多房产中介门店的关闭，也在一定程度上折射出深圳二手房市场的低迷。

业内人士普遍认为，深圳二手房市场亟需实质性的政策提振信心。

中国人民银行、银保监会9月29日发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。另外，人民银行决定自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。

易居研究院智库中心研究总监严跃进称，“这是一个大的方向，不能体现在具体的月份数据上。” 他认为，多项政策的出台会给楼市带来积极正面的影响。