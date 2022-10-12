台海军四年内筹获轻型巡防舰艇

台湾国防部长邱国正星期三(10月12日)说，因中国大陆8月联合军事行动后，仍维持一定数量舰艇在台海周遭战备警巡的压力，台湾海军原4500吨新一代飞弹巡防舰调整为吨位较小、建造期程较短的防空及反潜型轻型巡防舰艇，尽速汰换老旧的济阳级舰。台湾海军司令部参谋长蒋正国透露，规划于2023年至2026年筹获防空与反潜型轻型巡防舰原型舰各一艘。

根据台湾中央广播电台报道，邱国正获邀列席台湾立法院外交国防委员会报告“海军新一代轻型巡防舰建案规划”。邱国正说，8月大陆联合军事行动后，仍维持一定数量的舰艇在台海周遭实施战备警巡，海军每日须检派相对兵力监控，并视威胁程度加派兵力应对，对部分舰龄较大的舰艇造成沉重的负担。海军原4500吨新一代飞弹巡防舰调整为吨位较小、建造期程较短的防空及反潜型轻型巡防舰艇各一艘，可尽速汰换老旧的济阳级舰，增加海军平战时兵力运用弹性。

邱国正受访时也强调，济阳级确实服役多年且很老旧，计划汰换济阳级的原因不仅是大陆压力，台湾军队建军也有一定程序，现在只是加快步伐。邱国正说，“大陆有很大的压力，但不仅完全为这个，一个军队建军有一定程序，早期海军有规划要汰换船舰，按照期程来做。压力大让我们步调加快，但加快不能乱，这我们绝对会把握的原则。”

蒋正国在报告中指出，近年大陆海军由不定期派遣军舰于台湾海峡执行海峡巡弋，逐渐转变为固定派遣舰艇，并扩大巡弋区域 ，延伸至台西南及彭佳屿以北海域。

蒋正国说，海军目前共有26艘主作战舰艇，其中6艘济阳级舰于1971年由美方建造完成，1992年接舰返国，迄今已30年，总计年资约50年，目前战斗系统面临装备老旧、维修费用高及安全性问题，急需筹建新兵力。

蒋正国指出，由于大陆军舰常态化进入台湾周边海域袭扰，长期多以1500吨江岛级及2400吨江卫二型轻型护卫舰为主要兵力，台湾检派大型作战舰执行监控任务，造成主作战舰兵力于平时过度消耗，且济阳级舰舰龄老旧，海军轻快兵力耐波力不足，造成兵力运用受限等问题，经审慎评估后，因此调整筹获吨位小、建造期程短的轻型巡防舰，规划于2023年至2026年筹获防空与反潜型轻型巡防舰原型舰各一艘。