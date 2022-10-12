中国汽车出口量超越德国跃居全球第二

在全球汽车市场，中国所扮演的角色正在变得越来越重要。据中国海关总署统计，今年1到8月，中国汽车出口量同比增长44.5%，达到191万辆。这一数据已经超越德国，仅次于日本。

据界面新闻报道，中汽协数据显示，今年8月，中国汽车汽车出口为30.8万辆，同比增长65%，实现出口历史上首次超过30万辆。进入9月，中国汽车出口仍然保持了强劲的增长态势，同比再增73.9%，达到30.1万辆，连续两个月突破30万辆。

新能源汽车的销量增长是带动整体出口水平增长的重要因素。据乘联会数据，2020年、2021年中国新能源汽车出口分别为22.3万辆、58.8万辆，而今年1到8月就达到了51.7万辆，同比增长超过8八成。

新能源汽车的爆发，推动中国汽车逐渐打破过往的低价标签。据乘联会统计，中国汽车出口均价从2018年的1.29万美元（1.85万新元）已提升至2022年的1.64万美元，8月更是达到了1.89万美元。

据中汽协整理的海关总署数据，按汽车商品出口金额来看，美国、墨西哥、日本、比利时、英国、俄罗斯联邦、德国、韩国、澳大利亚以及沙特阿拉伯是中国汽车出口排名前十的国家。

这十个国家汽车商品累计出口金额达460.7亿美元，占中国全部汽车商品出口总额的46%。其中，墨西哥、比利时和沙特阿拉伯增速较为明显。

在所有汽车出口中，中国国内的传统巨头依然贡献了主要的份额。据中汽协数据，今年1到9月上汽、奇瑞和长安排名出口量前三位，东风和特斯拉分列第四和第五。