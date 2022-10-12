台国安局长：北京借鉴俄乌战争制定“混合”战略

台湾国安局长陈明通星期三（10月12日）说，中国大陆正研究俄乌战争的经验，制定针对台湾的“混合战争”战略，包括派遣无人机、施加心理压力。

综合路透社和《联合报》报道，陈明通星期三早上应邀列席立法会外交和国防委员会就“台海最新情势分析”提出报告。他在发言时说，中国大陆也在关注乌克兰的情况。

陈明通说，今年，中国大陆军队正在借鉴俄乌战争的经验，发展出针对台湾的“混合战争”，加强对军队的作战训练和准备。

他说，中国大陆今年8月在台湾周边开展“围台军演”后，扩大了针对台湾的“灰色地带”和混合作战，尤其是派遣无人机飞入台湾边远岛屿和防空识别区。

陈明通还提到，中国大陆在网络上发布了无人机拍摄金门军人的照片和视频，这些活动都凸显了北京政府在强化和增加对台的认知作战、灰色地带活动和其他混合作战，对台湾构成了新形式的安全威胁。

另外，国民党立委马文君质询时问及：“中国大陆崛起，军事科技跳跃式进步，船舰下水‘像下饺子一样’，陈明通曾公开表示蔡英文在任时绝不会打仗，现在是否还坚持这个说法？”

陈明通回应时称，中国大陆不会执行登岛战役，“不致于如此”，但像今年8月的围台军演确实发生了，台湾对是否延展为战争，必须提高警觉；但中国大陆拥有打登陆战争的能力，即使在国际专家眼中，也没那么快，要到2027年。

陈明通还称，台湾料敌从宽，国防部积极建军备战，至于战争如何开启，是由政治人物决定，国安局必须作各种情报研判。

面对中国大陆增加在台海周边的军事行动，台湾也正尝试加强防卫。台湾国防部长邱国正星期三在立法会上说，因中国大陆8月联合军事行动后，仍维持一定数量舰艇在台海周遭战备警巡的压力，台湾海军原4500吨新一代飞弹巡防舰调整为吨位较小、建造期程较短的防空及反潜型轻型巡防舰艇，尽速汰换老旧的济阳级舰。台湾海军司令部参谋长蒋正国透露，规划于2023年至2026年筹获防空与反潜型轻型巡防舰原型舰各一艘。。

陈明通说，台军正在进行规划，但吨位尚未决定。他称，中国大陆的军事胁迫已经凝聚了美国及其盟友对台湾的支持，以确保发生在乌克兰的事情不会在台湾海峡两岸重演。这次拟定的军舰建造计划将增强台湾应对中国大陆的能力，吓阻中国大陆攻台。